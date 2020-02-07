Василевский, Сергачев и Кучеров помогли "молниям" обыграть команду Малкина

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершились семь встреч. "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 4:2 обыграла "Питтсбург Пингвинз".

Дуэль Никиты Кучерова и Евгения Малкина завершилась вничью. Российские нападающие забросили по шайбе и сделали по голевой передаче. Однако "молнии" Кучерова, проведшего пятисотый матч в НХЛ, оказались сильнее "пингвинов" Малкина. Не последнюю роль сыграл в этом одноклубник Никиты защитник Михаил Сергачев, забросивший самую первую шайбу в матче. Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский также славно потрудился, отбив 29 бросков. Кроме того Андрей отдал голевую передачу Кучерову.

Зато вратарь "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский провел не лучший матч против "Вегас Голден Найтс". Его команда проиграла дома 2:7, Бобровский был заменен после шестой пропущенной шайбы Его одноклубник Евгений Дадонов очков не набрал. "Колорадо Эвеланш" обыграл в столице Канады "Оттава Сенаторз" 4:1. У победителей одну из шайб забросил Валерий Ничушкин.

"Монреаль Канадиенс" одолел "Анахайм Дакс" в дополнительном периоде 3:2. У победителей результативную передачу сделал Илья Ковальчук. Бывший клуб Ильи "Лос-Анджелес Кингз" проиграл в гостях "Нью-Йорк Айлендерс" 3:5. "Нью-Джерси Дэвилз" разгромил на выезде "Филадельфию Флайерз" 5:0. "Детройт Ред Уингз" в серии буллитов взял верх в гостевом матче с "Баффало Сэйбрз". Игровое время закончилось вничью 3:3.