Новости Экономика

Все видео этой рубрики
7 февраля 202006:47

15 профессий, которые почти исчезли за время президентского срока Дональда Трампа

Mike Kalasnik/Wikimedia

Одна из проблем, которую чаще всего поднимает президент США Дональд Трамп, это то, насколько сильна экономика страны. Трамп часто пишет о показателях силы экономики в своем блоге в Twitter.

Экономика США может быть сильной, однако не все сектора одинаково процветают за время президентского срока Трампа.

Используя данные Бюро трудовой статистики, эксперты BusinessInsider составили список 15 секторов, потерявших больше всего рабочих мест за то время, пока Дональд Трамп был президентом страны.

Ниже мы расскажем об этих 15 отраслях подробнее.

15. Возмещение страховых убытков потеряло 8 800 рабочих мест в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 14.7% по сравнению с 59 900 занятых в этой области в январе 2017 года.

14. Производство ювелирных украшений потеряло 3 900 рабочих мест в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 15.3% по сравнению 25 500 занятых в этой области в январе 2017 года.

13. Магазины бытовой техники потеряли 8 900 сотрудников в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 15.7% по сравнению с 56 800 занятых в январе 2017 года.

12. Магазины канцтоваров потеряли 17 600 сотрудников в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 16.0% по сравнению 109 900 занятыми в этой области в январе 2017 года.

11. Рекламные агентства потеряли 7 300 рабочих мест в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 17.4% по сравнению с 42 000 занятых в январе 2017 года.

10. Ремонт автомобилей потерял 4 900 сотрудников в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 17.8% по сравнению с 27 500 занятыми в этой области в январе 2017 года.

9. Магазины игрушек, игр и хобби потеряли 30 300 сотрудников в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 18.6% по сравнению с 163 300 занятых в январе 2017 года.

8. Производство запчастей для автомобилей потеряло 7 700 рабочих мест в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 19.0% по сравнению с 40 600 занятых в январе 2017 года.

7. Газетные издательства потеряли 44 000 рабочих мест в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 25.3% по сравнению с 174 100 занятых в этой области в январе 2017 года.

6. Издательства справочников, телефонных книг и справочников адресов потеряли 8 900 сотрудников в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 25.4% по сравнению с 35 100 занятых в январе 2017 года.

5. Двухгодичные колледжи потеряли 16 800 сотрудников в период с января 2017 по октябрь 2019 года. Сокращение составило 25.5% по сравнению с 65 900 занятых в январе 2017 года.

4. Производство одежды потеряло 11 100 рабочих мест в период с января 2017 года по октябрь 2019 года. Сокращение составило 27.3% по сравнению с 40 600 занятых в январе 2017 года.

3. Магазины одежды для детей потеряли 28 600 сотрудников в период с января 2017 по октябрь 2019 года. Сокращение составило 39.1% по сравнению с 73 200 занятых в этой области в январе 2017 года.

2. Оптовые агенты на рынке электроники потеряли 345 500 рабочих мест в период с января 2017 по октябрь 2019 года. Сокращение составило 39.7% по сравнению с 869 200 занятых в январе 2017 года.

1. Аренда видео дисков и видео кассет потеряла 4 600 рабочих мест в период с января 2017 по октябрь 2019 года. Сокращение составило 41.1% по сравнению с 11 200 занятых в этой области в январе 2017 года.

Сейчас

05:23

Группа российских детей вернулась из Сирии на родину

04:35

Число инфицированных коронавирусом на лайнере Diamond Princess возросло втрое

04:03

Распространение коронавируса 2019-nCoV6: последние данные

03:23

В Йемене уничтожен один из лидеров "Аль-Каиды"

01:33

Сообщившего о распространении коронавируса врача спасти не удалось

00:49

UGF раскрыла доходы семьи премьера Мишустина

23:16

Сирийская армия вошла в город Саракиб

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Группа российских детей вернулась из Сирии на родину

Группа российских детей вернулась из Сирии на родину

2 часа назад
Самолёты Израиля атаковали пригороды сирийского Дамаска

Самолёты Израиля атаковали пригороды сирийского Дамаска

1 час назад
UGF раскрыла доходы семьи премьера Мишустина

UGF раскрыла доходы семьи премьера Мишустина

7 часов назад
Сергей Лавров: к угрозам Вашингтона все уже привыкли

Сергей Лавров: к угрозам Вашингтона все уже привыкли

1 час назад

Трансляции

15:00

Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной
21:30

Пресс-конференция Сергея Лаврова и Николаса Мадуро
Все трансляции
Число инфицированных коронавирусом на лайнере Diamond Princess возросло втрое

Число инфицированных коронавирусом на лайнере Diamond Princess возросло втрое

1 час назад
245
Распространение коронавируса 2019-nCoV6 в Китае: последние данные

Распространение коронавируса 2019-nCoV6 в Китае: последние данные

4 часа назад
Число инфицированных коронавирусом на лайнере Diamond Princess возросло втрое

Число инфицированных коронавирусом на лайнере Diamond Princess возросло втрое

3 часа назад
В Йемене уничтожен один из лидеров "Аль-Каиды"

В Йемене уничтожен один из лидеров "Аль-Каиды"

4 часа назад
Сообщившего о распространении коронавируса врача спасти не удалось

Сообщившего о распространении коронавируса врача спасти не удалось

6 часов назад
Украинский парламент не успел обсудить закон о земле из-за драки

Украинский парламент не успел обсудить закон о земле из-за драки

6 часов назад
3000 рублей за 10 минут: схемы обмана от таксистов Шереметьева

3000 рублей за 10 минут: схемы обмана от таксистов Шереметьева

10 часов назад
Граница с Китаем открыта для грузовых перевозок

Граница с Китаем открыта для грузовых перевозок

2 часа назад
Сирийская армия вошла в город Саракиб

Сирийская армия вошла в город Саракиб

8 часов назад
Великобритания отменит часть санкций в отношении России

Великобритания отменит часть санкций в отношении России

9 часов назад
Махонин стал врио губернатора Пермского края

Махонин стал врио губернатора Пермского края

12 часов назад
"Готовила завтрак, порезалась". Солдатова объяснила причину госпитализации

"Готовила завтрак, порезалась". Солдатова объяснила причину госпитализации

14 часов назад
Третий круизный лайнер попал в карантин из-за вируса

Третий круизный лайнер попал в карантин из-за вируса

8 часов назад
День Святого Валентина в Доме музыки

День Святого Валентина в Доме музыки

15 часов назад
Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

18 часов назад
Реальные животные повторили в природе сцену из "Короля Льва"

Реальные животные повторили в природе сцену из "Короля Льва"

05.02.2020 16:30
"Ну-ка, все вместе!": участники первого сезона попробуют себя в качестве экспертов

"Ну-ка, все вместе!": участники первого сезона попробуют себя в качестве экспертов

05.02.2020 14:10
Новый российский Volkswagen Polo почти стал "близнецом" Skoda Rapid

Новый российский Volkswagen Polo почти стал "близнецом" Skoda Rapid

05.02.2020 13:47
"Холоп" — самый кассовый фильм десятилетия

"Холоп" — самый кассовый фильм десятилетия

04.02.2020 16:09
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

03.02.2020 08:50
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

30.01.2020 14:12
Мэр Антальи приютил спасенного из-под завалов котика и завел ему страницу в Твиттере

Мэр Антальи приютил спасенного из-под завалов котика и завел ему страницу в Твиттере

2 часа назад
Василий Небензя раскритиковал действия Запада в Сирии

Василий Небензя раскритиковал действия Запада в Сирии

6 часов назад
Пресс-конференция Сергея Лаврова в Мексике

Пресс-конференция Сергея Лаврова в Мексике

7 часов назад
118
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 6 февраля 2020 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 6 февраля 2020 года

9 часов назад
140
Трамп назвал импичмент адом

Трамп назвал импичмент адом

9 часов назад
Историческая манипуляция: зачем Будапешту памятник изнасилованным женщинам

Историческая манипуляция: зачем Будапешту памятник изнасилованным женщинам

9 часов назад
Кузнецова: самолет с 26 российскими детьми вылетел из Сирии в Москву

Кузнецова: самолет с 26 российскими детьми вылетел из Сирии в Москву

10 часов назад
Первый день карантина: как чувствуют себя эвакуированные из Китая россияне

Первый день карантина: как чувствуют себя эвакуированные из Китая россияне

10 часов назад
Россияне столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung

Россияне столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung

10 часов назад
Brexit начал ссорить соседей: рыбаки Франции и Британии не могут поделить улов

Brexit начал ссорить соседей: рыбаки Франции и Британии не могут поделить улов

10 часов назад
Huawei и Xiaomi предложат россиянам альтернативу Google Play

Huawei и Xiaomi предложат россиянам альтернативу Google Play

12 часов назад
ВОЗ созывает глобальный форум по коронавирусу

ВОЗ созывает глобальный форум по коронавирусу

13 часов назад
В Кисловодске у матери-вегетарианки изъяли истощенную дочку

В Кисловодске у матери-вегетарианки изъяли истощенную дочку

13 часов назад
Расширен круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией

Расширен круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией

14 часов назад
В жилом доме по вине чиновников из крана потек коктейль из пива, рома и бренди

В жилом доме по вине чиновников из крана потек коктейль из пива, рома и бренди

14 часов назад
Не знала до 8-го месяца: в Воронеже женщина родила ребенка, выношенного вне матки

Не знала до 8-го месяца: в Воронеже женщина родила ребенка, выношенного вне матки

14 часов назад
Шок-ноздри наступают: вот как будет выглядеть новый BMW 4 Cерии

Шок-ноздри наступают: вот как будет выглядеть новый BMW 4 Cерии

15 часов назад
Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян

Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян

15 часов назад
Google избавит от самой раздражающей видеорекламы. В том числе на YouTube

Google избавит от самой раздражающей видеорекламы. В том числе на YouTube

16 часов назад
Открыта горячая линия по вопросу отсутствия масок в аптеках

Открыта горячая линия по вопросу отсутствия масок в аптеках

17 часов назад
Дарья Калмыкова со вторым мужем оказались "из одной детской комнаты"

Дарья Калмыкова со вторым мужем оказались "из одной детской комнаты"

17 часов назад
Трансгендеры против лесбиянки. Навратилову обвинили в нетерпимости

Трансгендеры против лесбиянки. Навратилову обвинили в нетерпимости

19 часов назад
Гидрометцентр: в Москву вернется аномальное тепло

Гидрометцентр: в Москву вернется аномальное тепло

19 часов назад
"Число дьявола": в Госдуме предлагают разрешить отказ от автономеров 666

"Число дьявола": в Госдуме предлагают разрешить отказ от автономеров 666

19 часов назад
Один из лучших трубачей России Кирилл Солдатов выступит в "Зарядье"

Один из лучших трубачей России Кирилл Солдатов выступит в "Зарядье"

05.02.2020 15:59

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку