ЦБ Китая предупредил о последствиях коронавируса для экономики

Экономика Китая может пострадать в I квартале из-за вспышки коронавируса. Однако ожидается, что она восстановится, как только распространение вируса будет взято под контроль, заявил заместитель председателя Народного банка Китая Пан Гуншэн. Об этом сообщает Reuters.

Центробанк внимательно следит за влиянием вспышки коронавируса на экономику и готовит политические резервы, чтобы компенсировать это давление, сказал Пан на брифинге в пятницу.

Народный банк Китая будет поддерживать достаточную ликвидность и углублять реформы процентных ставок, добавил он.

Китай также проведет сокращение налогов и сборов, заявил заместитель министра финансов КНР Юй Вэйпин на брифинге.

В попытке сдержать распространение вируса власти Китая ввели транспортные ограничения и жесткие меры общественного здравоохранения, которые в значительной степени сказываются на транспортном и туристическом секторах, а также на розничной торговле.

Между тем, многие предприятия в стране откладывают возобновление работы после празднования Нового года по лунному календарю.

На этом фоне аналитики предупредили, что экономический рост Китая в I квартале может замедлиться на 2 процентных пункта или более с 6% в прошлом квартале.

Тем не менее темпы роста могут резко восстановиться, если пик распространения вируса будет пройден в ближайшее время.