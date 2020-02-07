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7 февраля 202009:15 Александр Балицкий

В Китае борются с коронавирусом с помощью оперы

В Китае борются с коронавирусом с помощью оперы

В Китае заразившихся коронавирусом 2019-nCoV уже более 31 тысячи. Скончавшихся как минимум 636 человек. Многие страны продолжают эвакуировать своих граждан из КНР. На разработку спасительной вакцины выделяют миллиарды долларов.

Их уже 22. Снятых с борта Diamond Princess c подтвержденным заражением. Остальные, в том числе и 24 россиянина, сидят по каютам на карантине. Медики ждут проявления симптомов. И число заболевших явно будет расти. В Китае их уже больше 31 тысячи. До последнего врачи боролись за жизнь своего коллеги, который первым сообщил о начале новой эпидемии. Не вышло. С каждым днем число летальных исходов растет как снежный ком.


Нетипичный для пекинской зимы снег добавил работы не только коммунальным службам. Ведь устойчивый небольшой минус вместе с влажностью гарантируют всплеск любых респираторных и вирусных заболеваний. И без того перегруженные поликлиники готовятся к новой вспышке и массовым обследованиям.

Где – простуда, а где – смертельный коронавирус. Ночью в Ухань прилетает руководитель главной государственной лаборатории и тут же консультирует коллег.

"Каждый показатель должен быть зафиксирован! Все пункты! Результаты – сразу же в реанимацию!" – потребовала Ли Ланьцзюань, руководитель государственной лаборатории по диагностике и лечению инфекционных заболеваний.

В уханьских клиниках приступают к тестированию препаратов, которые могут помочь в лечении. Клинических данных пока нет, только предположения. Одно лекарство давно применялось при лечении малярии, второе – при атипичной пневмонии.

Они словно противовирусные заградотряды – заволакивают клубами химикатов целые кварталы. "Мы специально едем медленно-медленно, чтобы обработать каждый сантиметр", — говорит водитель. Улица за улицей и дом за домом. Не оставляют инфекции и миллиметра, чтобы зацепиться. "Сейчас продезинфицирую 25 этажей и всю подземную парковку, каждый уголок", — говорит дезинфектор.

Чтобы не прикасаться даже к кнопкам в лифтах, жители многоэтажек придумывают разные способы защиты. Маски даже в столичных аптеках как пропали, так и не появились. "Нам вот хорошо — маски на работе выдали, все нормально", — говорит дворник. "А я шарф натянул — и тоже ничего. Эти вон вообще без всего сидят, в карты играют", — говорит мужчина.

Всемирная организация здравоохранения готова выделить на борьбу с эпидемией 675 миллионов долларов. В самом Китае на помощь больным перечисляют деньги и обычные граждане. Некоторые снимают с книжек последнее. Вот и 88-летний ветеран Корейской войны Гао Чжибан передал в фонд помощи зараженному Уханю все, что копил на квартиру сыну, — 30 тысяч юаней.

"Это конечно немного. Но я сам пережил трудные времена, а сейчас они наступили у всей страны, и все мы должны чем-то жертвовать", — считает он.

Историю медсестры из Чжукоу и ее маленькой дочки пользователи китайских соцсетей пересматривают без конца. Лю Хайюань уже несколько дней на дежурстве. И девочка сама пришла в больницу. Но подойти близко нельзя из-за вируса. Медики и сами про себя говорят — мы на передовой.

"У нас пациентка не могла даже рот открыть, была без сил, чтобы дать ей хоть немного воды, мы вливали через шприц. И тут она подняла большой палец. Мы поняли — наши усилия не зря. И тоже подняли пальцы, чтобы ее поддержать", — рассказывает Фань Аньчжи, старшая медсестра медицинского центра г. Чунцин.

Здесь, кажется, предприняли все возможные меры предосторожности. И об опасности эпидемии знают все. Блокпостами отгораживаются не просто районы, а дома. Но на всякий случай гонцы от компартии отправляются в самые глухие уголки. Иногда добираться приходится верхом. Как, например, на это зимнее стойбище пастухов в Синьцзяне. Зато и они теперь — с листовками и масками.

На службе пропаганды госкомитета здравоохранения теперь и пекинская опера. Про мытье рук и продление новогодних каникул, когда обедать с друзьями лучше не ходить, из уличных громкоговорителей уже и поют.

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