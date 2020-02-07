"Сан-Хосе" победил "Эдмонтон", Летунов забросил первую шайбу в НХЛ

Встречей между "Эдмонтон Ойлерз" и "Сан-Хосе Шаркс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Акулы" в гостях оказались сильнее хозяев льда со счетом 6:3. У победителей первую шайбу в НХЛ забросил россиянин Максим Летунов.

23-летний российский форвард "Шаркс" проводил свою вторую игру в Национальной хоккейной лиге. Он дебютировал в главной заокеанской лиге 4 февраля в матче против "Калгари Флэймз".

Помимо Летунова за "Сан-Хосе" отличились Эвандер Кейн, Стефан Ноусен, Кевин Лабанк и Тимо Майер, оформивший дубль. За "Эдмонтон" шайбы забросили Сэм Ганье, Коннор Макдэвид и Этан Беар.