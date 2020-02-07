Война навсегда осталась в прошлом: 35 российских детей вернулись из Сирии на родину

Группу российских детей вернули из Сирии домой. Ребята находились на не подконтрольной Дамаску территории в лагере Аль-холь на северо-востоке страны. Самому младшему в группе всего два года. К возвращению готовят еще 70 человек.

Из горячей буквально во всех смыслах Сирии — в заснеженную Москву. Они прилетели уже ночью 7 февраля. 26 детей-россиян, чтобы вернуться домой, преодолели больше трех тысяч километров. Теперь дальше по маршруту: на автобусах сразу в больницу.

Еще недавно они жили на востоке от Евфрата в крупнейшем лагере для беженцев Аль-Холь. Он неподконтролен правительству. Здесь только по приблизительным данным находятся 72 тысячи человек. Настоящий Вавилон – граждане Евросоюза, СНГ и даже Китая. Найти и вернуть россиян, которые не по своей воли оказались так далеко от родины, – поручение президента.

Сегодня уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова вывезла из лагеря 35 детей.

"Состоялся первый вывоз детей из лагеря Аль-Холь. Эти дети уже ступили на родную землю. Если сначала они были немного напуганы, и нам с трудом удавалось их разговорить, то сейчас они уже повеселели. Дальше уже отработанная нами процедура: это осмотр, оформление документов на опеку", — рассказывает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

- Вот это девочкам с бантиками, вот это мальчикам. И вот это мальчикам, — сортируют одежду соцработники.

По цветам и размерам сотрудники медцентра раскладывают одежду. Палаты ждут пациентов, и куклы — на каждой кровати. Сладости, фрукты — новый вкус жизни для тех, у кого война забрала детство. Места не находят близкие. То и дело смотрят в окно.

"Я племянницу видела, когда ей было несколько месяцев. А племянник родился у меня там", — говорит Луиза Мусаева.

- Сегодня будет первая встреча?

"Выходит, что да", — соглашается женщина.

И таких историй – целый автобус. Маленьких пассажиров автобуса в ближайшее время заберут домой на Кавказ, Урал, в Поволжье и Центральную Россию. Если не будет медицинских противопоказаний.

"Первичный осмотр детей был произведен. Признаков острых и тем более опасных для здоровья окружающих их лиц не выявлено", — рассказывает Директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко.

Часть детей из списка остались в Дамаске. По итогам встречи омбудсмена с первой леди Асмой аль-Асад, на время оформления документов их разместят в приютах сирийской столицы.

"Огромное вам спасибо. Спасибо. До скончания вечности будем вам должны, — благодарит и удивляется вообще Чингиз Шабанов. — Не понимаю, как вы, две хрупкие женщины, смогли туда поехать".

Сейчас на территории Сирии, по предварительным данным, продолжают оставаться более 200 несовершеннолетних. Возращение их на Родину — вопрос жизни и смерти.

"Я не преувеличиваю, потому что каждый день уносит жизни детей. Находиться на этих территориях опасно для детской жизни. И не один ребенок погибает там ежедневно. За то время, когда мы готовили поездку, поступала уже информация о детской гибели, поэтому мы забрали всех детей, которых было возможно забрать в этот приезд", — отчиталась детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Эвакуация продолжается. Теперь она будет проходить на постоянной основе и в разы быстрее. Специалисты на месте проводят заборы проб ДНК, после подтверждения родства – оформление документов и вылет в Россию. Десятки детей из зон военных действий уже вернулись.

Ночь эти дети проведут в больнице. Впереди их ждет сложный пусть реабилитации, адаптации и социализации. Врачи психологи, педагоги и, конечно, близкие сделают все, чтобы война для них навсегда осталась в прошлом.