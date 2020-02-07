Тренер ЦСКА Итудис: поражению от "Олимпиакоса" нет оправданий

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что "Олимпиакос" больше заслуживал победы в матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против армейцев. Также наставник красно-синих посетовал на сложности при подготовке к игре с греческим клубом.

"Соперник верил в себя, старался и заслужил победу. У нас же было не так много времени на подготовку во время двойной недели. Но оправданий нам нет. Мы должны закрыть рот и работать", – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что армейцы в гостях уступили "Олимпиакосу" со счетом 59:72, потерпев второе подряд поражение в Евролиге.