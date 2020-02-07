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7 февраля 202011:25

Советы экспертов Роскачества: как уберечь ребенка от багов бесконтрольного гейминга

Фото Global Look Press.

Как вытащить маленького геймера из паутины онлайн-игр и спасти свой кошелек от "доната"? Баг, нуб, лока, перс, читер, апнулся — что за слова произносит ваш ребенок? В этих вопросах помогут разобраться эксперты Роскачества. Они рассказали, как уберечь свое чадо от бесконтрольного гейминга.

Детям постоянно приходится противостоять соблазнам киберпространства в современном мире, где всевозможные гаджеты встречаются на каждом шагу. Часто в этот виртуальный мир вместе с вниманием ребенка уходят и деньги из семейного бюджета, а родители не знают, как уберечь ребенка от круглосуточного развлечения и бегства из реального мира в виртуальный.

Часто любовь к компьютерным играм приводит не только к нарушению режима дня, снижению успехов в учебе, ухудшению навыков устной речи, бессоннице, а также к раздражительности и агрессивности, но и к более серьезным проблемам со здоровьем – ухудшению зрения, искривлению позвоночника и даже "компьютерный артрит".

Врага надо знать в лицо

Но игры наносят и ущерб бюджету. С 10-12 лет, ребенок может без чьей-либо помощи оформить онлайн покупку. И тут виноваты сами взрослые, давшие ребенку доступ к своим платежным реквизитам. В онлайн-играх, вряд ли обойдется без так называемого "доната" – покупки игровой валюты за реальные деньги. Donate — по-английски значит "пожертвовать". Существует несколько моделей игр по типам оплаты — Buy-to-play, Free-to-play и Pay-to-play. Родителям надо знать, в какую игру играет ребенок, чтобы быть готовым к расходам.

А еще лучше – оформить отдельную детскую карту. Она позволит контролировать расходы ребенка. Если у ребенка будет желание потратить "карманные" средства на компьютерную игру, то раз – эти средства будут ограничены, два — родители поймут, куда ушли деньги.

Buy-to-play – это формат игры, которую достаточно купить один раз и играть постоянно. Это тот вид игр не так опасен с точки зрения потери денег – вы покупаете ребенку эту игру и больше на нее никаких денег не тратите. Значительно увеличивают доходы разработчиков в последнее время дополнительные уровни или дополнительные визуальные новшества, будь то новая раскраска доспехов или внешний облик привычного снаряжения. Эти дополнительные возможности могут доходить до стоимости игры, а в некоторых случаях и превосходить ее. Визуальные новшества не должны вносить в игры преимущества игроков перед другими и добываются обычно внутриигровым путем. Но сама возможность купить что-то, вместо того, чтобы игровым путем добывать ее за 100 часов игры кому-то подойдет.

Free-to-play – условно бесплатная модель распространения онлайн-игр. Суть ее в том, что можно бесплатно скачать игру. Но когда игра зацепит и затянет, прогресс в ней затормозится, что подтолкнет геймера к совершению внутриигровых покупок или оформлению премиум-подписки. И эта модель – самая затягивающая.

Pay-to-play – это игра по подписке, которую придется оплачивать каждый месяц. Иногда подписку можно купить за внутриигровую валюту, но это требует ежедневного и активного нахождения в игре. В этом случае будьте готовы к ежемесячным списаниям денег с карты.

Обратная сторона медали

"Для ребенка, который проводит много времени за компьютером, играя в игры, отличным выходом могут стать занятия киберспортом", — отмечает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Киберспорт – это не соревнование с компьютером или искусственным интеллектом, а соревнования игроков или команд. При этом это не только борьба за победу, но иногда и сражение за деньги.

Призовой фонд The International 2019 по игре Dota 2 составил 34 миллиона 330 тысяч 68 долларов. Многие дети загораются желанием выиграть такие деньги, а в результате уходят в игры с головой.

Киберспорт развивает способность принимать важные решения в сжатое время и в условиях неполной информации, умение работать в команде. Кроме того, в некоторых играх общение идет с иностранцами, что позволит ребенку повысить знание английского языка и умение быстро искать информацию в интернете.

Если ваш ребенок намерен стать киберспортсменом и всерьез занимается геймингом как видом спорта – это одно, но, когда это зависимость, бесцельная трата времени – нужно принимать меры, призывают эксперты Роскачества.

Еще одна опасность: если ребенок находит в игре виртуальных друзей и уже не хочет общаться с ребятами из реального мира. Ребенок может запутаться и замкнуться в себе, а игра станет для него смыслом жизни.

Игра — не смыл жизни

В онлайн-играх можно встретить представителей всех поколений и обоих полов, но чаще всего в зависимость попадают мальчики 10-15 лет. При этом в игроке даже не разглядеть ребенка – дети играют наравне со взрослыми.

"Чтобы не допустить развития проблем с играми, важно поддерживать благоприятную психологическую атмосферу в семье, вовремя решать социальные и психологические проблемы ребенка, создавать возможности для интересных и полезных занятий, избегать авторитарного давления и запугивания ребенка", – пояснил врач психиатр-нарколог клиники Mental Health Center Дмитрий Фролов.

Есть ряд признаков, посылающих сигнал, что ребенок стал зависим от игр: это если он все больше и больше времени проводить за игрой, а из-за этого появляются серьезные проблемы с успеваемостью в школе, здоровьем, если он начинает обманывать, если у него портится настроение, утрачиваются другие интересы, если у него возникает тревога и депрессия, которые влекут бегство в виртуальный мир.

В таком случае с этой проблемой стоит обратиться к психиатру и психологу. Помощь специалиста тут может потребоваться не только ребенку, но и родителям, и отношениям в семье. Разобраться самостоятельно с этой проблемой очень затруднительно, да и не всегда под силу родителям.

Эксперты Роскачества утверждают: чем раньше ребенок начал приобщаться к компьютеру, тем выше шансы, что он станет зависимым от гаджетов.

Желательно, чтобы ребенок играл не в агрессивные игры с ненормативной лексикой и жестокими сюжетами, которые пробуждают в ребенке деструктивное поведение, а в образовательные, улучшающие навыки чтения, памяти, логики и счета, расширяющие кругозор.

Эксперты Роскачества признают: научно доказано, что мозг ребенка развивается через руки. Сигналы от пальцев стимулируют развитие детского мозга. Но вождение мышки по экрану не развивает мозг ребенка так, как это делают обычные игры. Скорее, это препятствует полноценному развитию.

Какие рекомендации, если ребенок стал зависим от онлайн-игр?

Первая: нужно договориться с ребенком, когда именно и сколько времени он может потратить на компьютерные игры. После сделанных уроков это может быть один час в день. Более двух часов в день – уже первый шаг к зависимости.

Второе: ограничение трат ребенка на онлайн-игры с помощью специальной детской карты с лимитом на карманные расходы. При этом ребенок сможет самостоятельно выбирать, на что потратить деньги – на игру, на мороженое, сладкое или что-либо другое. Эксперты Роскачества советуют: научите ребенка разумно использовать свое время и обязательно контролируйте его взаимодействие с компьютером.

Секции и кружки — отличная альтернатива компьютерным играм. В этом случае энергия ребенка будет уходить в правильное русло, а увлечение, возможно, перерастет в будущую профессию. Маловероятно, что, играя в онлайн-игры, ребенок станет киберспортсменом.

И, наконец, самая главная рекомендация – не сидите при ребенке в телефоне или за компьютером слишком долго. Покажите ему положительный пример!

Если же все вышеперечисленные рекомендации, увы, не помогают, то вам надо обращаться к психологу.

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