Человечество - в "заповеднике"? Ученый объяснил, почему нет контакта с инопланетянами

Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра сети при Совете по астрономии РАН и председатель секции "Жизнь и разум во Вселенной" Совета по астрономии РАН Александр Панов дал РИА Новости большое интервью, в котором рассказал о том, почему земляне до сих пор не познакомились с инопланетянами, при каких условиях мы сможем найти сигналы внеземных цивилизаций, и почему скептически относится к НЛО.

По его словам, внеземные цивилизации обязательно существуют — это предсказывается современными представлениями о строении Вселенной, которая "чудовищно огромна и может содержать в себе 10 в сотой степени регионов, таких, как обозреваемая нами Вселенная".

"Там не то что есть другие разумные цивилизации, а там существуют полные копии нашей цивилизации или копии, чуть-чуть отличающиеся от нашей цивилизации", — рассказал ученый.

Однако, по его словам, ученым до сих пор непонятно, почему не удалось их обнаружить.

Панов говорит, что вариантов разрешения этого парадокса — десятки. Возможно, другие цивилизации или сами себя уничтожили, или еще не "созрели" для контакта с другими цивилизациями.

Еще одна гипотеза заключается в том, что человечество держат в "заповеднике", чтобы не мешать самостоятельному развитию, отмечает ученый.

При этом он отмечает, что свидетельства появления НЛО не подтверждают их внеземного происхождения.

"Существует множество непонятных пока вещей, но это не значит, что они связаны с инопланетной жизнью", — говорит Александр Панов.

По словам ведущего научного сотрудника НИИ ядерной физики МГУ, большие надежды ученые возлагают на проект "Миллиметрон" — российскую астрофизическую космическую обсерваторию "Спектр-М".

Российский телескоп будет исследовать Вселенную в миллиметровом диапазоне волн, а также искать гигантские сооружения внеземных цивилизаций, если таковые существуют.

Запуск "Миллиметрона" должен был состояться в 2019 году, но из Федеральной космической программы на 2016-2025 годы расходы на него были исключены. Ожидается, что теперь он будет включен в Федеральную космическую программу следующего периода, так что запуск этого телескопа можно ожидать не ранее 2027 года.