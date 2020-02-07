Новости Экономика

Все видео этой рубрики
7 февраля 202010:47

Philip Morris вернула в бюджет России 24,3 миллиарда рублей по претензиям ФНС

EPA

Табачная компания Philip Morris International (PMI) доплатила в бюджет России 24,3 миллиарда рублей налогов, которые были доначислены за 2015-2017 годы после проверки ФНС.

В эту сумму входят штрафы и проценты, сообщается в отчетности международной табачной компании по итогам третьего и четвертого кварталов 2019 года.

Ранее российская налоговая служба предъявила претензии к российскому филиалу "Филип Моррис Ижора".

Налоговики в 2017 году обнаружили факты "минимизации" перед повышением табачных акцизов с нового года. Табачная компания усиленно работала "на склад" — производя продукцию продукцию по старым акцизам с целью продать ее с выгодой после того, как вырастут акцизы. Сигареты отгружались "родственным" поставщикам.

Так работали и другие табачные компании в России. Поэтому было принятно решение о доначислении дополнительного акциза в 30 процентов, если производство сигарет превышает среднемесячный уровень предыдущего года.

ФНС доначислила налоги и для British American Tobacco, Imperial Tobacco, "Донского табака" (в составе Japan Tobacco International, JTI). Суммарно доначисления превысили 500 миллионов долларов.
 

Сейчас

10:15

Путин подписал указ о выплатах ветеранам

05:23

Группа российских детей вернулась из Сирии на родину

04:35

Число инфицированных коронавирусом на лайнере Diamond Princess возросло втрое

04:03

Распространение коронавируса 2019-nCoV6: последние данные

03:23

В Йемене уничтожен один из лидеров "Аль-Каиды"

01:33

Сообщившего о распространении коронавируса врача спасти не удалось

00:49

UGF раскрыла доходы семьи премьера Мишустина

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Гонконге создали прибор для экспресс-диагностики коронавируса

В Гонконге создали прибор для экспресс-диагностики коронавируса

26 минут назад
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы

46 минут назад
Пассажирский самолет едва не попал под удар израильских истребителей по Дамаску

Пассажирский самолет едва не попал под удар израильских истребителей по Дамаску

4 часа назад
Война навсегда осталась в прошлом: 35 российских детей вернулись из Сирии на родину

Война навсегда осталась в прошлом: 35 российских детей вернулись из Сирии на родину

1 час назад

Трансляции

15:00

Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной
21:30

Пресс-конференция Сергея Лаврова и Николаса Мадуро
Все трансляции
UGF раскрыла доходы семьи премьера Мишустина

UGF раскрыла доходы семьи премьера Мишустина

10 часов назад
Дочь Любови Успенской уехала из России после скандала с матерью

Дочь Любови Успенской уехала из России после скандала с матерью

1 час назад
Внезапная смерть галактики-монстра поставила астрономов в тупик

Внезапная смерть галактики-монстра поставила астрономов в тупик

1 час назад
Путин подписал указ о выплате 75 000 рублей в связи с 75-й годовщиной Победы

Путин подписал указ о выплате 75 000 рублей в связи с 75-й годовщиной Победы

43 минуты назад
Рубль укрепился в начале торгов на фоне дорожающей нефти

Рубль укрепился в начале торгов на фоне дорожающей нефти

41 минута назад
В Китае борются с коронавирусом с помощью оперы

В Китае борются с коронавирусом с помощью оперы

1 час назад
Борсеточники проехали три километра с оперативником на крыше

Борсеточники проехали три километра с оперативником на крыше

47 минут назад
Вратарь "Тампы" Василевский побил еще один клубный рекорд

Вратарь "Тампы" Василевский побил еще один клубный рекорд

2 часа назад
На мать-вегетарианку заведено уголовное дело из-за истощения ребенка

На мать-вегетарианку заведено уголовное дело из-за истощения ребенка

1 час назад
День Святого Валентина в Доме музыки

День Святого Валентина в Доме музыки

18 часов назад
Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

21 час назад
Реальные животные повторили в природе сцену из "Короля Льва"

Реальные животные повторили в природе сцену из "Короля Льва"

05.02.2020 16:30
"Ну-ка, все вместе!": участники первого сезона попробуют себя в качестве экспертов

"Ну-ка, все вместе!": участники первого сезона попробуют себя в качестве экспертов

05.02.2020 14:10
Новый российский Volkswagen Polo почти стал "близнецом" Skoda Rapid

Новый российский Volkswagen Polo почти стал "близнецом" Skoda Rapid

05.02.2020 13:47
"Холоп" — самый кассовый фильм десятилетия

"Холоп" — самый кассовый фильм десятилетия

04.02.2020 16:09
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

03.02.2020 08:50
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

30.01.2020 14:12
Пища кажется вкуснее, если есть её руками

Пища кажется вкуснее, если есть её руками

24 минуты назад
"Монреаль Канадиенс" готов предложить Ковальчуку новый контракт

"Монреаль Канадиенс" готов предложить Ковальчуку новый контракт

43 минуты назад
Тренер ЦСКА Итудис: поражению от "Олимпиакоса" нет оправданий

Тренер ЦСКА Итудис: поражению от "Олимпиакоса" нет оправданий

1 час назад
Лидеры США и Китая подтвердили приверженность торговой сделке первой фазы

Лидеры США и Китая подтвердили приверженность торговой сделке первой фазы

1 час назад
Сергей Лавров: к угрозам Вашингтона все уже привыкли

Сергей Лавров: к угрозам Вашингтона все уже привыкли

4 часа назад
Граница с Китаем открыта для грузовых перевозок

Граница с Китаем открыта для грузовых перевозок

5 часов назад
Мэр Антальи приютил спасенного из-под завалов котика и завел ему страницу в Твиттере

Мэр Антальи приютил спасенного из-под завалов котика и завел ему страницу в Твиттере

5 часов назад
Число инфицированных коронавирусом на лайнере Diamond Princess возросло втрое

Число инфицированных коронавирусом на лайнере Diamond Princess возросло втрое

6 часов назад
Распространение коронавируса 2019-nCoV6 в Китае: последние данные

Распространение коронавируса 2019-nCoV6 в Китае: последние данные

7 часов назад
В Йемене уничтожен один из лидеров "Аль-Каиды"

В Йемене уничтожен один из лидеров "Аль-Каиды"

7 часов назад
От шумеров до Горбачева: украинский Минкульт заказал бредовый клип об истории Неньки

От шумеров до Горбачева: украинский Минкульт заказал бредовый клип об истории Неньки

9 часов назад
Сообщившего о распространении коронавируса врача спасти не удалось

Сообщившего о распространении коронавируса врача спасти не удалось

9 часов назад
Украинский парламент не успел обсудить закон о земле из-за драки

Украинский парламент не успел обсудить закон о земле из-за драки

9 часов назад
Третий круизный лайнер попал в карантин из-за вируса

Третий круизный лайнер попал в карантин из-за вируса

11 часов назад
Великобритания отменит часть санкций в отношении России

Великобритания отменит часть санкций в отношении России

12 часов назад
Историческая манипуляция: зачем Будапешту памятник изнасилованным женщинам

Историческая манипуляция: зачем Будапешту памятник изнасилованным женщинам

12 часов назад
3000 рублей за 10 минут: схемы обмана от таксистов Шереметьева

3000 рублей за 10 минут: схемы обмана от таксистов Шереметьева

13 часов назад
Россияне столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung

Россияне столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung

13 часов назад
Brexit начал ссорить соседей: рыбаки Франции и Британии не могут поделить улов

Brexit начал ссорить соседей: рыбаки Франции и Британии не могут поделить улов

13 часов назад
Huawei и Xiaomi предложат россиянам альтернативу Google Play

Huawei и Xiaomi предложат россиянам альтернативу Google Play

15 часов назад
Махонин стал врио губернатора Пермского края

Махонин стал врио губернатора Пермского края

15 часов назад
Расширен круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией

Расширен круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией

17 часов назад
В жилом доме по вине чиновников из крана потек коктейль из пива, рома и бренди

В жилом доме по вине чиновников из крана потек коктейль из пива, рома и бренди

17 часов назад
"Готовила завтрак, порезалась". Солдатова объяснила причину госпитализации

"Готовила завтрак, порезалась". Солдатова объяснила причину госпитализации

17 часов назад
Не знала до 8-го месяца: в Воронеже женщина родила ребенка, выношенного вне матки

Не знала до 8-го месяца: в Воронеже женщина родила ребенка, выношенного вне матки

17 часов назад
Шок-ноздри наступают: вот как будет выглядеть новый BMW 4 Cерии

Шок-ноздри наступают: вот как будет выглядеть новый BMW 4 Cерии

18 часов назад
Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян

Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян

18 часов назад
Google избавит от самой раздражающей видеорекламы. В том числе на YouTube

Google избавит от самой раздражающей видеорекламы. В том числе на YouTube

19 часов назад
Дарья Калмыкова со вторым мужем оказались "из одной детской комнаты"

Дарья Калмыкова со вторым мужем оказались "из одной детской комнаты"

20 часов назад
Один из лучших трубачей России Кирилл Солдатов выступит в "Зарядье"

Один из лучших трубачей России Кирилл Солдатов выступит в "Зарядье"

05.02.2020 15:59

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку