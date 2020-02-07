Борсеточники проехали три километра с оперативником на крыше

Сотруднику иркутского уголовного розыска пришлось проявить недюжинные ловкость и хваткость, чтобы удержаться на крыше машины, за рулем которой находились подозреваемые в краже мужчины. Уходя от преследования, они на протяжении трех километров всячески пытались сбросить оперативника на дорогу, но тот держался до последнего, отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

А началось все с того, что оперативники устроили засаду в Ленинском районе Иркутска в надежде поймать двоих воров. Молодые люди действительно дали о себе знать: отключили сигнализацию у машины, вскрыли замок и забрали из салона борсетку с деньгами и ювелирными украшениями. С поличным их взять не удалось — злоумышленники запрыгнули в свой автомобиль и бросились наутек. Один полицейский успел запрыгнуть на багажник и зацепиться за крышу машины. Так он и преодолел три километра, в то время как беглецы совершали опасные маневры с целью сбросить стража порядка.

Точку в погоне поставил точный выстрел по колесам, после которого скрываться стало бессмысленно. Подозреваемым инкриминируют не только кражу, но и применение насилия в отношении представителя власти.