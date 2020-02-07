Молодая звезда "Валенсии" Торрес может оказаться в "Реале"

Коллега россиянина Дениса Черышева по испанской "Валенсии" 19-летний Ферран Торрес попал в сферу интересов мадридского "Реала", несмотря на то, что за игрока юношеской и молодежной сборных Испании валенсианцы требуют огромные отступные – 100 млн евро.

Тем не менее, главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан весьма впечатлен тем, как молодой футболист проводит нынешний сезон, отметившись в 21 матче Ла Лиги 4 голами и 4 голевым передачами. Ранее испанское издание As сообщало, что Торресом также интересуется итальянский "Ювентус", который намерен усиливать свою среднюю линию молодыми талантами.