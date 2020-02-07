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7 февраля 202010:39 Юлия Воробьёва

Пища кажется вкуснее, если есть её руками

Вести.Наука

Когда люди с высоким уровнем самоконтроля едят руками, пища кажется им вкуснее. Таков вывод нового исследования Адрианы Маджаров (Adriana Madzharov) из Технологического института Стивенса.

В первом эксперименте учёного приняли участие 45 студентов. Они ответили на вопросы о пищевом поведении и степени самоконтроля в употреблении пищи.

Затем участникам предложили осмотреть и попробовать сыр под названием Мюнстер, имеющий своеобразный резкий запах. Одна часть добровольцев использовала шпажку, а другая брала сыр руками.

Последующий опрос показал: людям, высоко оценившим уровень своего самоконтроля, сыр показался более вкусным и аппетитным, если они держали его в руках. А вот на мнение тех, кто потакает своим пищевым слабостям, способ дегустации, похоже, повлиял мало: их оценки были примерно одинаковыми.

"Эти две группы не одинаково обрабатывают сенсорную информацию, — поясняет автор исследования. — У людей, которые регулярно контролируют потребление пищи, прямое прикосновение усиливает сенсорную реакцию, делая еду более привлекательной".

Это подтвердил второй эксперимент с участием 145 студентов. Добровольцы из первой группы должны были вжиться в роль "зожников" — представить, что они следят за качеством и количеством съеденных продуктов, чтобы быть в форме. Второй группе досталась роль "гедонистов" — людей, которые радуют себя любимыми блюдами, стремясь получить максимальное удовольствие и не заботясь о весе.

Затем студентам выдали пластиковые стаканчики с мини-пончиками. Сперва нужно было оценить их визуально, обратив внимание на текстуру, свежесть и качество, а затем съесть — либо взяв в руки, либо используя шпажки.

В итоге больше всего пончики понравились участникам, которые были настроены на самоконтроль и брали продукт руками.

Это первая работа, показавшая, что прикосновение к пище может влиять на её восприятие. (Не потому ли вредным фастфудом, который, как правило, едят руками, порой грезят даже приверженцы здорового питания?)

Исследование, представленное в издании Journal of Retailing, интересно с точки зрения сенсорного маркетинга — воздействия на эмоциональное состояние потребителей с целью увеличения продаж. С другой стороны, оно также может заинтересовать специалистов, занимающихся проблемами лишнего веса и ожирения.

Кстати, ранее "Вести.Наука" рассказывали о простом способе перейти на правильное питание: для этого нужно больше спать.

Текст: Вести.Наука

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