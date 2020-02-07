"Синара" и "Транснефть" создадут электродвигатель для магистральных локомотивов

Группа "Синара" и "Транснефть" подписали соглашение о разработке инновационного электродвигателя для магистральных локомотивов.

Партнеры пописали долгосрочный договор на 2019-2028 годы, включая разработку и поставку нового асинхронного тягового двигателя мощностью 1000 кВт (АТД1000), сообщается в пресс-релизе "Синары".

Среди участников соглашения — ООО "Тяговые компоненты", входящее в группу Синара, и АО "Русские электрические двигатели" (АО "РЭД"), входящее в структуру организаций системы "Транснефть", подписали.



В 2020 году двигатель начнут испытывать, интегрировать в привод электровоза, а в 2022 году первые локомотивы серии 2ЭС6А с асинхронным двигателем появятся на путях российских железных дорог.

