Рассерженный уборкой снега пожилой мужчина устроил пальбу в Томске

В Томске пожилой мужчина рассердился на уборку снега с крыши, вызвал полицию и устроил пальбу в центре города.

Инцидент произошел в пятницу утром в центре города на улице Гагарина. Настоящая причина агрессии мужчины пока не известна, однако пользователи томского сообщества предположили, что снег падал на парковочное место, которое расчищал стрелявший.

По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал. Местное управление МВД отреагировало на случившийся конфликт и сообщило, что в настоящее время проводится проверка происшествия.