Уникальные кадры из берлоги. В нижегородском зоопарке родились три бурых медвежонка

Пополнение в зоопарке Нижнего Новгорода: медведица Ляля родила троих малышей. До прихода весны все медвежье семейство спит в берлоге, поэтому узнать о появлении на свет трех бурых медвежат помогли камеры видеонаблюдения, установленные в их жилище, сообщает ГТРК "Нижний Новгород".

"Зима еще не закончилась. И медведь Балу спокойно спит в своей берлоге. Однако его подруга Ляля находится на грани сна и бодрствования. У нее родились малыши. Для нас это тоже счастливое событие. Пока все трое кормятся под боком у мамы. Ляля периодически просыпается и осматривает малышей. После чего снова продолжает дремать. Такого образа жизни она будет придерживаться вплоть до теплых весенних дней", — сообщили специалисты зоопарка "Лимпопо".

Напомним, что медведи находятся в спячке в среднем около полгода. В это время у животных снижается частота пульса, а также уровень анаболизма и температура тела. Однако это состояние нельзя в полной мере назвать анабиозом. Зверь может легко проснуться в случае како-то опасности и достаточно быстро восстановить все свои функци. Зоологи считают эту медвежью особенность уникальной.