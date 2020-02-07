ФАС отмечает рост цен на медицинские маски в регионах

Медицинские маски подорожали почти во всех регионах России, заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский.

Цены повышают все — аптеки и оптовые поставщики, производители.

"Самая высокая зафиксированная на данный момент цена с завышением у нас была в Республике Дагестан — 650%", — сообщил Цариковский в интервью телеканалу "Россия 24".



ФАС считает, что поскольку "завышение цен происходят во время чрезвычайных ситуаций, мы просто считаем это своего рода экономическим мародерством, будем поступать, как с мародерами, применим все меры антимонопольного регулирования". Президент России Владимир Путин назвал такие случаи призвал строго реагировать на факты завышения цен аптеками из-за коронавируса.