Российских актеров снова не пустили на Украину

Двое граждан РФ, актеры и участники лирической комедии "Идеальный свидетель" (Юлия Такшина, Игорь Ливанов, Илья Глинников и другие актеры), получили запрет на въезд на территорию Украины в течение 10 лет.

Как сообщает пресс-служба госпогранслужбы Украины, 6 февраля артисты прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе. Они сообщили, что направляются на гастроли, и никаких оснований для их недопуска нет.

Однако пограничники выяснили, что двое артистов посещали Крым, поэтому отказали им во въезде. Еще двое не смогли подтвердить цель своей поездки, после чего остальные члены группы отказались въезжать в страну и вернулись на территорию Молдавии.

По утверждению украинских пограничников, через несколько часов группа вновь появилась на границе на другом пункте пропуска. Им вновь было отказано, а тем, у кого был запрет на въезд, получили штраф, кроме того, им продлен срок запрета до 10 лет.

Остальным четырем гражданам РФ запретили въезд в Украину на 3 года.