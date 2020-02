Представлен самый мощный 100-долларовый смартфон

Китайский производитель Realme официально анонсировал смартфон Realme C3. Он оценен как устройство начального уровня, но при этом оснащается ёмким аккумулятором, просторным экраном и - впервые в этой категории устройств - производительным восьмиядерным процессором с "большими" ядрами ARM Cortex-A75.

Realme C3 работает на чипе MediaTek Helio G70, производимом по 12-нанометровому технологическому процессу. У кристалла восемь ядер: два мощных Cortex-A75 (2 ГГц) и шесть энергоэффективных Cortex-A55 (1,7 ГГц). Как отмечает Android Authority, с такой начинкой Realme C3 в однопоточных вычислениях (именно такие преимущественно востребованы в играх) будет даже мощнее, чем оснащённый Qualcomm Snapdragon 655 прошлогодний Realme 5.

Meet the #EntertainmentKaSuperstar, #realmeC3 with Helio G70 AI Processor, 5000mAh Battery, 16.5cm (6.5") mini-drop full screen display, AI Dual Rear Camera & preinstalled realme UI.

1st sale starts at 12 PM, 14 Feb on @Flipkart & https://t.co/HrgDJTHBFX.https://t.co/VIVwlwlSjl pic.twitter.com/EUMVT0pg6X