Формула-1. Команда Haas первой презентовала дизайн нового болида

Чемпионат мира по автогонкам в королевском классе "Формула-1" стартует 15 марта и команды-участницы готовят презентацию новых машин и их раскраски на сезон-2020. Первой дизайн новой ливреи болидов представила публике американская "конюшня" Haas.

Накануне команда поделилась новым дизайном ливреи на предстоящий сезон в социальных сетях, а сама новая машина будет презентована 19 февраля, накануне стартов тестовых заездов всех участников, которые пройдут в столице Каталонии Барселоне.

"Мы больше не могли тянуть с презентацией, — говорится в сообщении на официальном сайте Haas. — Представляем новый облик наших машин на 2020 год". Новый болид VF-20 выполнен в черном, сером и красном цветах, в то время как прошлогодняя ливрея была черно-золотой расцветки.

We couldn’t wait any longer… 🤩



Presenting our new look for 2020 🔥#VF20 #HaasF1 pic.twitter.com/EJAYq6C6NY