Российский траулер затонул в эстонских водах

В 15 милях к северу от полуострова Юминда в эстонских территориальных водах затонул российский рыболовный траулер "Поньгома" из Приморска. У судна сначала вышло из строя рулевое управление, а бортовое оборудование было обесточено. Траулер быстро ушел под воду. Но семеро моряков подали сигнал SOS с координатами происшествия и успели перебраться на спасательный плот. Первым на место бедствия прибыл танкер под либерийским флагом. Экипаж затонувшего траулера был принят на его борт.

Двух моряков финский санитарный вертолет доставил в больницу Хельсинки, еще пятерых эстонский вертолет перевез на осмотр в Северо-Эстонскую региональную больницу (PERH). Жизни госпитализированных в больницу финской столицы ничего не угрожает. А пятерым российским рыболовам по итогам осмотра в эстонской больнице госпитализация не потребовалась, подчеркивает "Интерфакс". Их передали сотрудникам консульского отдела российского посольства в Таллине.

Моряков поселили в отеле на время, пока консульство занимается оформлением им выездных документов. Посольство России выразило благодарность эстонскому департаменту полиции и погранохраны МВД за помощь в спасении российских моряков.

Расследование обстоятельств крушения российского рыболовного траулера проведет департамент водных путей сообщения Эстонии.