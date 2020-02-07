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7 февраля 202011:58

Chrysler освежил свой большой минивэн, добавив полный привод

АвтоВести

Компания Chrysler представила на автосалоне в Чикаго рестайлинговый образец минивэна Pacifica, продающегося и в нашей стране. Поклонники модели уже говорят о том, что в Chrysler наконец-то ликвидировали ее главный недостаток.

Большому "Крайслеру" основательно пересмотрели внешность. Минивэн получил более выразительное "лицо" с новой светодиодной оптикой, решеткой радиатора и бампером, а сзади появились доработанные фонари, которые теперь соединяются светодиодной полоской. Изменения в интерьере свелись в основном к наполнению салона Pacifica новым оборудованием.

Скажем, на минивэн теперь устанавливается новая мультимедийная система Uconnect пятого поколения: по сути, она дебютировала на Pacifica. Система в пять раз быстрее предшественницы, оснащается 10,1-дюймовым тачскрином, который можно персонализировать, поддерживает беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay, а также располагает встроенным "помощником" Alexa от Amazon.

Кроме того, салон снабдили опцией FamCam - Family Camera. Это встроенная видеокамера, которая позволяет водителю не отрываясь от управления контролировать происходящее на задних сиденьях.

Упоминаются также 12 портов USB, новый сабвуфер, улучшенная шумоизоляция и новая комплектация Pinnacle, которая станет самой роскошной - в том числе благодаря отделке салона кожей и замшей, 13,65-литровому боксу между передними креслами, раздельным сиденьям на втором ряду и увеличенной дозе хрома на кузове.

Моторная гамма осталась прежней - она состоит из 287-сильного бензинового V6 и гибридной силовой установки, включающей 260-сильную версию этого же двигателя и два электромотора на 86 и 116 л.с. Однако самым любопытным нововведением стало появление у минивэна давно ожидаемой системы полного привода с муфтой на задней оси. Ее, правда, можно будет установить только на бензиновый вариант, но зато в любой комплектации. Полноприводный Chrysler Pacifica получает также дополнительные 20 мм дорожного просвета и собственные настройки подвески.

Прием заказов на новинку в США стартует в третьем квартале 2020 года. Не исключено, что в 2021-м обновленный минивэн появится и у нас: в России Chrysler Pacifica в дореформенном варианте можно купить за цену от 4 189 000 рублей.

Текст: АвтоВести

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