В здание британского парламента пробралась лиса

В одно из зданий британского парламента пришел необычный гость: туда пробралась лиса и начала подниматься по эскалатору. Полиция поймала ее, когда она успела добежать до четвертого этажа.

В итоге животное поместили в коробку и выпустили обратно на улицу. Одна из депутатов пошутила, что в британском парламенте происходят странные вещи, но появление лисы было самым необычным.

Корреспондент The Sun в Twitter опубликовала видео, на котором запечатлено, как животное в ящике выносят на улицу и отпускают.

The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn