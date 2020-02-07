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7 февраля 202012:47

Ожоги, синяки, лицо в крови: тело еще одной россиянки найдено в Италии

EPA

В центре Милана найдена мертвой россиянка.

Тело 34-летней женщины обнаружил ее отец. Он не смог дозвониться до нее и был вынужден выбить входную дверь квартиры​​​. Россиянка сидела на стуле, на ее теле были ожоги и синяки, а лицо было все в крови. Предположительно женщина скончалась днем ранее.

По данным РИА Новости, полиция считает, что смерть не была насильственной. Состоятельная россиянка долгое время страдала от депрессии и проходила курс лечения от алкоголизма. Несколько месяцев назад она была обнаружена в сумеречном состоянии сознания, когда у нее дома возник небольшой пожар.

В настоящее время представители генконсульства РФ в Италии занимаются выяснением обстоятельств смерти женщины.

Ранее стало известно о том, что в городке под Турином были найдены мертвыми россиянка Анна Марочкина и ее муж датчанин Андреан Педерсен. Полицию вызвали соседи, которые услышали крики женщины о помощи.

Карабинеры считают, что между супругами произошла ссора, во время которой мужчина набросился на Анну и убил ее несколькими ударами ножа, а затем покончил с собой.

Консульство оказывает содействие родственникам Марочкиной в организации отправки ее тела на родину.

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