Мексика может заключить новые контракты на поставку вертолетов из России

Мексика рассматривает предложения России по новым контрактам на поставку военных вертолетов, заявил глава МИД Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Мексики Марсело Луисом Эбрардом.

Российская военная техника и оружие занимают достойное место на рынке Латинской Америки, отметил Лавров, сообщает РИА "Новости". "Что касается перспектив, на рассмотрении мексиканской стороны находятся конкретные предложения "Рособоронэкспорта", в том числе и по дополнительным контрактам в сфере поставок вертолетов. Они рассматриваются мексиканскими коллегами", — пояснил Лавров.

Наиболее значимым объектом взаимодействия в воееной области является российский центр по обслуживанию вертолетов в Мексике. "Порядка 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17 были поставлены в свое время в Мексику. Есть центр в городе Веракруз, который их обслуживает, и есть центр, где мексиканские пилоты вертолетов получают необходимую квалификацию", — заявил Лавров.