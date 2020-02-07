Московское метро пожаловалось на пранкеров, пугавших пассажиров коронавирусом

Московский метрополитен пожаловался в правоохранительные органы на пранкеров, которые "пошутили" на тему коронавируса на станции "Александровский сад". Об этом сообщили в Twitter представители столичного метро.

Увидели тут несколько пранков на тему коронавируса в #мосметро. На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов. — Московское метро (@MetroOperativno) February 7, 2020

Ранее в соцсетях, а потом и в СМИ появились фото и видео, на которых запечатлено, как в вагон поезда заходят два человека в защитных костюмах, а также семеро кашляющих людей азиатской внешности. Сообщается, что они прошли по всему составу.

В январе в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. По данным на 7 февраля, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тысячи. 636 человек скончались, на карантине находятся свыше 186 тысяч человек.