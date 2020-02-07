Минстрой начнет вносить в ЕИСЖС сведения о строительстве частных домов

Минстрой намерен внести сведения о строительстве частных домов в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС), заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

"Сформирована база данных обо всех строящихся жилых домах с привлечением средств граждан. В ежедневном режиме мы мониторим состояние отрасли жилищного строительства. Сегодня мы также интегрируем и подключим информацию о строительстве жилищно-строительных кооперативов и индивидуального жилищного строительства", — отметил Стасишин, сообщает "Интерфакс".

Сведения в ЕИСЖС вносят после публикации проектной декларации. "В этом году мы предлагаем погрузить туда и данные сразу после получения разрешения на строительство для того, чтобы видеть полный объем, в том числе и индивидуального жилищного строительства", — подчеркнул Стасишин.

ЕИСЖС создана в 2018 г., оператором системы является финансовый институт развития "ДОМ.РФ".