Падение промпроизводства повышает риск рецессии в Германии

Промышленное производство в Германии в декабре продемонстрировало максимальное снижение со времен мирового финансового кризиса, что повышает риск рецессии в крупнейшей экономике Европы.

Промпроизводство в декабре упало на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение оказалось максимальным с января 2009 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,2%.

Согласно пересмотренным данным в ноябре промпроизводство в Германии выросло на 1,2%.

В четверг Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что промышленные заказы в стране сократились в декабре на фоне падения спроса со стороны других стран еврозоны.

Декабрьские данные свидетельствуют о том, что крупнейшая экономика Европы могла сократиться в конце 2019 года, отмечает Bloomberg Economics.

Экономика Германии, зависящая от экспорта, страдает от ослабления мирового спроса и неопределенности, связанной с торговыми войнами и Brexit. Недавняя вспышка коронавируса в Китае дополнительно омрачает перспективы роста.