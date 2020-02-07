Чеботарев стал замминистра экономического развития

Замминистра экономического развития России назначен экс-глава министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Распоряжение о назначении подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин. Министерство по делам Северного Кавказа было упразднено в середине января 2020 года. Его функции были переданы Минэкономразвития.

С 2004 по 2018 года Сергей Чеботарев работал в администрации президента России, напоминает "Интерфакс". До назначения министром Чеботарев был заместителем начальника Управления президента по международным и культурным связям с зарубежными странами. Он курировал отношения с Арменией, Азербайджаном, Абхазией, Грузией и Южной Осетией.

После того, как Минэкономразвития был выведен Росреестр, министерству были приданы новые функции. После передачи полномочий министерства по делам Северного Кавказа будет обновлено положение о Минэкономразвития. Количество департаментов в Минэкономразвития вырастет с 36 до 38, а число заместителей министра – с 14 до 15. Впрочем, это далеко от рекорда: когда Минэкономики возглавлял Герман Греф, у него было 19 замов. После отставки правительства Дмитрия Медведева бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин перешел на работу помощника президента, а новым министром стал Максим Решетников.