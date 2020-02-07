Развод с Телегиным: Пелагея ответила "фейкометам"

Певица Пелагея была вынуждена в своем "Инстаграме" обратиться с видеообращением как к поклонникам, так и к недоброжелателям, которые, по ее словам, развернули фейковую кампанию с привлечением СМИ ради разрушения ее репутации.

Артистка призналась, что уже 8 месяцев не живет с отцом ее дочки хоккеистом Иваном Телегиным, и удивлена потоком "заказных", по ее словам, публикаций, в которых содержатся недостоверные сведения о причинах расставания пары.

Пелагея отмечает, что эти публикации заказывают" некие "третьи лица", которым нужны миллионы Телегина, и они не заинтересованы в том, чтобы они с Иваном помирились.

Певица и хоккеист поженились летом 2016 года, от Телегина Пелагея родила дочь Таисию, а в конце 2019 года стало известно об их разводе.