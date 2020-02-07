Москва станет лидером в области регулирования искусственного интеллекта

В Государственную думу внесен законопроект о пятилетнем экспериментальном правовом режиме в Москве для развития искусственного интеллекта с участием крупных IT-компаний. Инициаторами законопроекта выступили депутаты от фракции "Единая Россия" Ирина Белых и Александр Жуков.

"Законопроект предусматривает проведение в Москве эксперимента по установлению экспериментального правового режима в целях создания необходимых условий для разработки тех технологий, которые говорят сейчас об искусственном интеллекте", — сообщила Агентству городских новостей "Москва" Ирина Белых.

Документом предлагается установить с 1 июля 2020 года экспериментального правовой режима "в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения". Срок проведения эксперимента составит пять лет.

Согласно законопроекту, участником этого режима может стать юридическое лицо или предприниматель, которые внесены в реестр участников.

"Статус участника экспериментального режима может быть предоставлен лицу, осуществляющему деятельность по разработке, созданию, внедрению, реализации или обороту технологий искусственного интеллекта или отдельных товаров (работ, услуг) на их основе и соответствующему установленным законопроектом условиям", — говорится в документе.

Также предусматривается создание Координационного совета экспериментального правового режима. По окончании эксперимента он должен будет предоставить отчет правительству РФ.