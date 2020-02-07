Власти Ленобласти усиливают борьбу с незаконными свалками

Для борьбы с незаконными свалками правительство Ленобласти организовало специальный штаб. Площадка для сжигания мусора в Колтушах стала темой номер один на заседании специальной межведомственной комиссии.

Жители деревни близ колтушской свалки уже пять лет жалуются на предпринимателей, которые регулярно сжигают мусор. Как передают "Вести Санкт-Петербург", дома жителей постоянно окутывает ядовитый дым. Очевидцы утверждают, что осенью и зимой на свалке регулярно возникают пожары, последний зафиксирован несколько дней назад. Для тушения на место выезжало 12 пожарных расчетов.

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин заверил, что правительство подало иск в суд об изъятии у владельца участка земли ввиду его нецелевого использования. "Вести" будут следить за развитием событий.