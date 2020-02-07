Правительство рассмотрит вопрос о создании СП "Газпром нефти" и Shell

Сделка по созданию совместного предприятия "Газпром нефти" и Shell готова к рассмотрению правительственной комиссией по иностранным инвестициям, заявил замруководителя ФАС Андрей Цыганов.

"Сделку "Газпром нефти" и Shell должна рассматривать правительственная комиссия. Она обновляется в связи с изменением состава правительства. Аналитическая работа продолжается. На мой взгляд, ее можно будет выносить на следующее заседание комиссии", — отметил Цыгонов, сообщает "Интерфакс".

В середине 2019 г. "Газпром нефть" и Shell договорились о создании СП в равных долях на базе российской компании "Меретояханефтегаз" по освоению месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. Геологические запасы месторождений оценивают в 1,1 млрд тонн.

В ноябре 2019 г. правительственная комиссия по иностранным инвестициям приняла решение отложить сделку на три месяца из-за необходимости прояснить ряд технических и экономических вопросов.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что общие инвестиции компаний в совместное предприятие "Меретояханефтегаз" могут превысить 130 млрд руб., а добыча составит более 10 млн тонн нефтяного эквивалента в год.