Китайский интернет-гигант протестировал в Ухане доставку роботами

Вспышка нового коронавируса в Китае подтолкнула местные компании к более активному развитию технологий, сводящих к минимуму контакты между своими сотрудниками и клиентами. Интернет-маркетплейс JD.com сообщил о первой доставке медицинских товаров, осуществлённой при помощи беспилотного шаттла.

Беспилотник JD.com доставляет лекарства в охваченном эпидемией Ухане JD Logistics

Эксперимент провели в эпицентре вспышки 2019-nCoV - Ухане, столице провинции Хубэй. Как пишет TechNode.com, четырехколесное автономное транспортное средство доставило груз на расстояние 600 метров из локального логистического центра JD.com в городскую больницу №9.

Беспилотник имеет четвёртый уровень автономности, то есть может перемещаться без участия человека по заданной ограниченной территории. Получатель вводит код, чтобы открыть грузовой отсек шаттла. Логистическое подразделение JD также намерено применять дроны для доставки в отдалённые районы провинций, затронутых эпидемией.

Ранее сообщалось, что в другом китайском мегаполисе - Шэньчжене на юге страны - местные власти перешли к использованию роботов для подметания и дезинфекции улиц. Региональные власти во многих провинциях в условиях быстрого распространения нового коронавируса настаивают, чтобы занимающиеся доставкой компании как можно активнее применяли технологии, не требующие человеческого контакта. Таким образом, отмечает издание, эпидемия может дать толчок к развитию беспилотной доставки в Китае.