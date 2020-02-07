Анна Семенович рассказала о последствиях перенесенной операции

Певица Анна Семенович рассказала о перенесенной операции. В Instagram экс-участница группы "Блестящие" призналась, что еще не до конца восстановилась после хирургического вмешательства.

"Я никак не могу вернуться в рабочий график после отпуска, а еще этот палец на ноге, который болит после операции, – написала артистка. – Я никак не могу начать заниматься спортом".

В 2019 году Семенович рассказала о другой операции, которую ей пришлось перенести. Она была вынуждена уменьшить грудь из-за наследственного заболевания – гигантомастии.