Пешеход перебегал платную автомагистраль и погиб. Видео

В Подмосковье умер пешеход, перебегавший скоростную восьмиполосную автомагистраль "Северный обход Одинцова".

Мужчина перелез через установленные ограждения, сумел достичь середины дороги, преодолел два отбойника, побежал и был сбит внедорожником.

Максимальная разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 110 километров в час.