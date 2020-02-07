Азербайджанская SOCAR прогнозирует стабилизацию цен на нефть на уровне $60

Действия стран-участников соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) приведут к стабилизации мировых цен на нефть на уровне около 60 долларов за баррель после резкого снижения, которое было вызвано вспышкой коронавируса, заявил представитель компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с главой ОПЕК, на которой обе стороны отметили важность сохранения ОПЕК+, поскольку за последнее время действия соглашения оно позитивно сказалось на стабилизации мировых цен на нефть.

Ахмедов также отметил, что снижение цен на нефть из-за китайского коронавируса будет носить временный характер, а цены стабилизируются на уровне 60 долларов за баррель.

Как сообщалось ранее, технический комитет ОПЕК+ в начале февраля 2020 года срочно провел заседание и принял решение сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в день.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о планах ОПЕК+ сократить добычу на 0,8-1 миллиона баррелей в сутки.

Коронавирус обрушил цены на нефть на 15 процентов и это не предел. Основной потребитель энергоресурсов — Китая, а спрос на нефть в Китае упал на 20 процентов по итогам января, или на 3 миллиона баррелей.

При этом спрос на нефть в Китае в это время традиционно рос из-за праздников и активной работы транспорта. Мировой рынок нефти переживает шок, сравнимый с финансовым кризисом 2008-2009 годов, и обвалом рынка во время террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

Соглашение картеля ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), действующее с начала 2017 года, неоднократно продлевалось. Сначала страны договорились снизить добычу на 1,8 миллиона баррелей в день от уровня октября 2016 года, взятого за точку отсчета.