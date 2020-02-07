Александр Кокорин: никаких переговоров с "Балтикой" не было

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин опроверг информацию о проведении переговоров с клубом Футбольной национальной лиги "Балтика". Также футболист сообщил, останется ли он до конца сезона в "Зените-2".

"Пока я ни с кем переговоры не веду. Никакой конкретики, никаких переговоров с "Балтикой" не было. Останусь ли я в "Зените-2"? Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос", – цитирует Кокорина ТАСС.

Ранее РИА Новости сообщили, что 28-летний форвард сине-бело-голубых подтвердил факт переговоров с калининградским клубом.

Напомним, что Кокорин не захотел уходить из "Зенита" в "Сочи" до конца нынешнего сезона. После этого он был переведен во вторую команду.