Мигрант жестоко избил и ограбил пожилую москвичку

Пенсионерка из Москвы пала жертвой 25-летнего приезжего из Таджикистана, который напал на нее в парке на юго-западе столицы. Его целью был рюкзак, с которым безработный в итоге и скрылся, оставив пожилую женщину лежать на земле, сообщили в столичном управлении МВД.

Преступление было совершено вечером в лесопарковой зоне "Тропарево". Мигрант, по собственному признанию, напал со спины, но сорвать рюкзак с плеча у него не получилось — женщина схватилась за лямку. Тогда злоумышленник трижды ударил ее кулаком по лицу и убежал с добычей в руках. Документы и банковские карты он выбросил, забрав только деньги.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемого, который неофициально работает на стройке, задержали на Профсоюзной улице, свою вину он признал. Молодому человеку грозит до восьми лет в колонии и депортация на родину.