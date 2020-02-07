Пятилетнюю девочку изнасиловали на территории американского посольства

На территории американского посольства в Индии изнасиловали пятилетнюю девочку. В правоохранительные органы обратилась мать ребенка, которая работает в посольстве в числе обслуживающего персонала.

Как пишет Hindustan Times, подозреваемого в изнасиловании задержали в тот же день. Выяснилось, что 25-летний мужчина работает в посольстве водителем. По данным следствия, он заманил ребенка в свою комнату и надругался над ним.

Девочка тем временем прошла медицинское обследование. Оно подтвердило, что ребенок перенес сексуальное насилие.

По словам представителя полиции Дели, мужчина не ожидал, что девочка расскажет об инциденте родителям.

В диппредставительстве выразили глубокое сожаление в связи с этим происшествием.

"Мы незамедлительно приняли меры, как только узнали об этом случае, и донесли эту информацию до полиции. Разумеется, мы в полной мере сотрудничаем с правоохранителями",– цитирует NDTV представителя посольства.

6 февраля сообщалось, что украинского дипломата в Молдавии заподозрили в интимной связи с несовершеннолетней.