Стая собак растерзала бешеную лису, покусавшую в Кашине 12 людей за одно утро

В Кашине Тверской области обнаружили труп лисы с характерными признаками бешенства.

Вероятно, это именно она утром 6 февраля покусала 12 человек, в том числе одного ребенка.

Всех их вакцинировали и отпустили по домам, а бешеное животное активно искали.

В результате труп лисы обнаружили возле АЗС на Калининском шоссе. Как сообщили в Кашинской станции по борьбе с болезнями животных, ее растерзали собаки.

Всех их вакцинировали, а труп лисы отвезли на экспертизу в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию, сообщает "АиФ".