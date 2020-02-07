Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 6% годовых

Банк России 7 февраля снизил ключевую ставку на 0,25% до 6% годовых. При развитии экономики в соответствии с базовым прогнозом ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.

"Совет директоров Банка России 7 февраля 2020 г. принял решение снизить ключевую ставку на 0,25% до 6% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными.

Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 г. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными.

В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 г. и останется вблизи 4% в дальнейшем", — сообщает ЦБ.

ЦБ намерен принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой инфляции, прогнозного развития экономики, внутренних и внешних рисков и реакции на них финансовых рынков.

ЦБ 13 декабря 2019 г. снизил ключевую ставку также на 0,25% до 6,25%. В прошлом году ЦБ снижал ставку пять раз — в июне, июле, сентябре, октябре и декабре. В 2018 г. ЦБ два раза снижал ключевую ставку и два раза повышал.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, пройдет 20 марта.