В Уфе презентуют уникальную лабораторию для проверки качества строящихся дорог

В Уфе появился первый в России передвижной мобильный комплекс для проверки качества строящихся дорог. Уникальная лаборатория сделана на базе телевизионной станции, той что в далеком 80-м снимала Олимпиаду. К слову, она снова припаркована у Телецентра, но временно.

Внешне машина мало изменилась, а вот внутреннее оснащение совсем другое — вместо телекамер приборы дорожных строителей. Идея создать принципиально новый передвижной комплекс появилась давно. Наилучшим вариантом оказалась бывшая телевизионная станция на базе "КамАЗа", ее площадь составила 20 квадратных метров. Автомобиль с богатой историей, раньше назывался "Магнолия". С ним связаны много ассоциаций, основная - Олимпиада в 1980 году. Оборудованная современными телекамерами она транслировала спортивные состязания в Москве.

Как сообщает ГТРК "Башкортостан", передвижной комплекс стал первым в своем роде. Он позволяет измерять не только геометрические параметры, но и вести испытания физико-механических свойств дорожного пирога — начиная с грунтов и заканчивая асфальто-бетонным покрытием.

Отметим, что лаборатория создана для работы на масштабных объектах, это и капремонт дорог, и их реконструкция, и строительство. После испытаний эксперты в спецкомнате анализируют результаты и делают свое заключение.