Новейшие миноискатели, роботы и солнечные батареи. Сергей Шойгу посетил саперный центр

Министр обороны Сергей Шойгу посетил Международный противоминный центр в Подмосковье. В частности, глава военного ведомства ознакомился с новыми разработками Центрального НИИ инженерных войск, среди которых новые миноискатели, которые находят бомбы по мельчайшим частицам взрывчатых веществ, сообщат пресс-служба Минобороны.

Кроме того, Шойгу показали новейший комплекс дистанционного минирования, а также устройство для дистанционного подрыва электродетонаторов, которое работает на расстоянии до 1 километра. Для специальных подразделений инженеры ЦНИИ ИВ создали небольшие взрыво-зажигательные мины и солнечную батарею, способную зарядить смартфон всего за час.

С 2014 года специалисты Международного противоминного центра очистили от взрывоопасных предметов 15 тысяч квадратных километров и обезвредили 125 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Помимо прочего, Центр занимается подготовкой иностранных специалистов. Так, в период с 2015 по 2019 годы были обучены 1374 взрывотехника из 8 стран.