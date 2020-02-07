Эксклюзивное интервью с борта "зараженного" лайнера Diamond Princess

Уникальная возможность выйти на прямую связь с одним из 24-х россиян, находящихся на "зараженном" коронавирусом лайнере, появилась у ведущих программы "60 минут". В прямом эфире выпуска Аркадий Булгатов рассказал во всех подробностях об обстановке на судне.

"К счастью, мы не находимся среди больных, прекрасно себя чувствуем и пребываем в хорошем настроении", — сказал Аркадий.

Он отметил, что на лайнере все каюты изолированы. Пассажирам выходить из них строго запрещено. "Мы имеем балкон, может дышать свежим воздухом. Такая возможность есть не у всех, у многих каюты без балкона и без окон. Им разрешили прогуливаться по верхним палубам небольшими группами", — добавил россиянин.

Булгатов напомнил, что 5 февраля капитан судна объявил о начале 14-дневного карантина, в связи с которым японское правительство не позволяло пришвартоваться к берегу. Однако днем позже лайнеру все же удалось зайти в порт и получить продовольствие и воду. "Поэтому первое время были некоторые перебои с питанием и водой. Но сейчас все в порядке", — заверил он.



Также Аркадий сообщил, что на данный момент на лайнере общее количество зараженных коронавирусом составляет 61 человек. Только за последние сутки с корабля вывезли 41 пассажира. В основном это люди пожилые, со слабым иммунитетом.

Булгатов обратил внимание на то, что весь персонал лайнера работает в масках и резиновых перчатках. А сегодня каждому пассажиру, помимо масок, выдали градусники и одноразовые перчатки.

Аркадий подчеркнул, что все российские туристы, запертые на карантинном лайнере, постоянно находятся на связи с посольством РФ в Японии. Дипломаты помогают решить все возникающие вопросы, в том числе по замене авиабилетов и перебронированию отелей.

Круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого почти 4 тысячи человек из 50 стран, находится на двухнедельном карантине у берегов Японии. Решение об этом было принято после того, как у 80-летнего китайского пассажира, 20 января отправившегося на этом лайнере из Иокогамы и 25 января сошедшего в Гонконге, через неделю был выявлен штамм коронавируса. На данный момент число инфицированных на борту составляет 61. По имеющимся данным, среди вновь выявленных инфицированных людей граждан России нет.