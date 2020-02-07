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7 февраля 202014:35

Зависит от профсоюза. Игроки НХЛ могут поехать на Олимпиаду-2022

nhl.com

В Национальной хоккейной лиге подходит горячее время: в феврале руководство возобновит переговоры с профсоюзом игроков о продлении коллективного трудового соглашения. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что в русле этого возможно обсуждение вопроса об участии хоккеистов в Олимпиаде.

При этом, по словам Дэйли, даже если Международный Олимпийский комитет выполнит все требования североамериканской Лиги по участию ее игроков в Играх-2022, решение вопроса может родиться только в рамках более широкого обсуждения процедуры участия с профсоюзом игроков.

"Только по итогам такого разговора мы могли бы обратиться к совету директоров и сообщить, что рекомендуем отпустить хоккеистов на Олимпиаду по таким-то, вполне конкретным причинам, — цитирует чиновника официальный сайт НХЛ. – Частично это связано с нашими взаимоотношениями с профсоюзом".

Дейли выразил надежду на конструктивный диалог с представителями профсоюза игроков. Ведь "олимпийский вопрос" не является главным в обсуждении: "Мы бы хотели ясности, в том числе, по вопросу возможного внесения в трудовое соглашение некоторых корректировок. Сейчас мы видим свою задачу в том, чтобы продолжить работу в том же конструктивном ключе, что и ранее".

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