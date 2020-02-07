Live

Новости В мире

Все видео этой рубрики
7 февраля 202015:11

Макрон: Франция сокращает свой ядерный арсенал

Вооруженные силы Франции сокращают свой ядерный арсенал до 300 боеголовок, заявил президент страны Эммануэль Макрон на встрече с выпускниками военных учебных заведений. Европейский лидер считает, что до 2021 года может начаться военное соперничество, аналогичное тому, которое было в 60-х года пошлого века, и ЕС не может остаться в стороне.

По мнению Макрона, сокращение своих стратегических сил позволяет Франции требовать того же от других стран-обладателей оружия массового поражения, пишет агентство "Интерфакс". Особенно важно в этой ситуации добиться от России и Соединенных Штатов продления договора о стратегических наступательных вооружениях.

Помимо прочего, французский президент отметил, что стратегически силы Пятой республики служат исключительно для обороны. В это связи Макрон призвал другие страны сыграть роль в системе ядерного сдерживания и принять участие в соответствующих учениях вооруженных сил Франции.

Что касается военных маневров, то сухопутные тренировки, который проводятся без предупреждения, — приводят к росту напряженности. Также негативно на безопасность влияют полеты стратегических бомбардировщиков, которые проверяют надежность противовоздушной обороны других стран, считает французский лидер.

Сейчас

15:32

Путин рассказал о переговорах с Лукашенко

14:46

Умер Илья Яницкин, которого обвиняли в связях с Россией

13:10

В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

12:29

Чеботарев стал замминистра экономического развития

11:32

Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией

10:15

Путин подписал указ о выплатах ветеранам

05:23

Группа российских детей вернулась из Сирии на родину

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Эксклюзивное интервью с борта "зараженного" лайнера Diamond Princess

Эксклюзивное интервью с борта "зараженного" лайнера Diamond Princess

1 час назад
Лукашенко пошутил перед переговорами с Путиным

Лукашенко пошутил перед переговорами с Путиным

1 час назад
Чеботарев стал замминистра экономического развития

Чеботарев стал замминистра экономического развития

2 часа назад
Макрон: Франция сокращает свой ядерный арсенал

Макрон: Франция сокращает свой ядерный арсенал

31 минута назад

Трансляции

Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной
21:30

Пресс-конференция Сергея Лаврова и Николаса Мадуро
Все трансляции
Умер Илья Яницкин, которого обвиняли в связях с Россией

Умер Илья Яницкин, которого обвиняли в связях с Россией

36 минут назад
ГИТИС уточнил диагноз Гаркалина

ГИТИС уточнил диагноз Гаркалина

57 минут назад
Пятилетнюю девочку изнасиловали на территории американского посольства

Пятилетнюю девочку изнасиловали на территории американского посольства

2 часа назад
Анна Семенович рассказала о последствиях перенесенной операции

Анна Семенович рассказала о последствиях перенесенной операции

2 часа назад
Новейшие миноискатели, роботы и солнечные батареи. Сергей Шойгу посетил саперный центр

Новейшие миноискатели, роботы и солнечные батареи. Сергей Шойгу посетил саперный центр

1 час назад
У россиян из карантина поднялась температура

У россиян из карантина поднялась температура

4 минуты назад
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 6% годовых

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 6% годовых

2 часа назад
UGF раскрыла доходы семьи премьера Мишустина

UGF раскрыла доходы семьи премьера Мишустина

14 часов назад
Только хиты и самые сильные исполнители в новом выпуске проекта "Ну-ка, все вместе!"

Только хиты и самые сильные исполнители в новом выпуске проекта "Ну-ка, все вместе!"

43 минуты назад
Редакция "Вести.Наука" стала номинантом премии "За верность науке"

Редакция "Вести.Наука" стала номинантом премии "За верность науке"

48 минут назад
В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

1 час назад
Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

06.02.2020 13:16
День Святого Валентина в Доме музыки

День Святого Валентина в Доме музыки

06.02.2020 13:09
"Холоп" — самый кассовый фильм десятилетия

"Холоп" — самый кассовый фильм десятилетия

04.02.2020 16:09
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

03.02.2020 08:50
В Instagram расплодились "клоны" Кадырова

В Instagram расплодились "клоны" Кадырова

4 минуты назад
Купить задешево, продать задорого: кто "заказал" украинскую землю?

Купить задешево, продать задорого: кто "заказал" украинскую землю?

6 минут назад
За развращение школьницы педофил заплатит 30 тысяч

За развращение школьницы педофил заплатит 30 тысяч

12 минут назад
Глушакову отказали в иске. Футболист судится с бывшей женой

Глушакову отказали в иске. Футболист судится с бывшей женой

17 минут назад
Kia обновила седан Cadenza в надежде на восстановление спроса

Kia обновила седан Cadenza в надежде на восстановление спроса

22 минуты назад
Житель Тамбовской области надругался над 16-летней девушкой на кладбище

Житель Тамбовской области надругался над 16-летней девушкой на кладбище

47 минут назад
Абэ ждут в Москве

Абэ ждут в Москве

54 минуты назад
5 американских компаний, пострадавших от коронавируса

5 американских компаний, пострадавших от коронавируса

54 минуты назад
Власти исключили вело- и авиашины из списка товаров для обязательной маркировки

Власти исключили вело- и авиашины из списка товаров для обязательной маркировки

55 минут назад
Январь текущего года стал рекордсменом по темноте

Январь текущего года стал рекордсменом по темноте

1 час назад
Зависит от профсоюза. Игроки НХЛ могут поехать на Олимпиаду-2022

Зависит от профсоюза. Игроки НХЛ могут поехать на Олимпиаду-2022

1 час назад
Казань претендует на проведение Суперкубка России по футболу в 2021 году

Казань претендует на проведение Суперкубка России по футболу в 2021 году

1 час назад
Хакеры могут взломать офисные и домашние сети через лампочки

Хакеры могут взломать офисные и домашние сети через лампочки

1 час назад
Цуркан отправили обратно в СИЗО

Цуркан отправили обратно в СИЗО

1 час назад
Работница банка сняла со счета пенсионера 40 тысяч рублей и перечислила мужу

Работница банка сняла со счета пенсионера 40 тысяч рублей и перечислила мужу

1 час назад
Замглавы Генштаба прибыл в суд

Замглавы Генштаба прибыл в суд

1 час назад
Пассажирский самолет подмял под себя тягач во время рулежки

Пассажирский самолет подмял под себя тягач во время рулежки

1 час назад
Стая собак растерзала бешеную лису, покусавшую в Кашине 12 людей за одно утро

Стая собак растерзала бешеную лису, покусавшую в Кашине 12 людей за одно утро

1 час назад
Тестирование предсказало гибкому Motorola Razr короткую жизнь

Тестирование предсказало гибкому Motorola Razr короткую жизнь

2 часа назад
Задержан начальник североосетинского УФСИН

Задержан начальник североосетинского УФСИН

2 часа назад
В Дели дебютировала Hyundai Creta второго поколения

В Дели дебютировала Hyundai Creta второго поколения

2 часа назад
Мигрант жестоко избил и ограбил пожилую москвичку

Мигрант жестоко избил и ограбил пожилую москвичку

2 часа назад
Александр Кокорин: никаких переговоров с "Балтикой" не было

Александр Кокорин: никаких переговоров с "Балтикой" не было

2 часа назад
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

2 часа назад
Ожоги, синяки, лицо в крови: тело еще одной россиянки найдено в Италии

Ожоги, синяки, лицо в крови: тело еще одной россиянки найдено в Италии

2 часа назад
Развод с Телегиным: Пелагея ответила "фейкометам"

Развод с Телегиным: Пелагея ответила "фейкометам"

2 часа назад
Китайский интернет-гигант протестировал в Ухане доставку роботами

Китайский интернет-гигант протестировал в Ухане доставку роботами

2 часа назад
Российский траулер затонул в эстонских водах

Российский траулер затонул в эстонских водах

3 часа назад
Человечество - в "заповеднике"? Ученый объяснил, почему нет контакта с инопланетянами

Человечество - в "заповеднике"? Ученый объяснил, почему нет контакта с инопланетянами

3 часа назад
Представлен самый мощный 100-долларовый смартфон

Представлен самый мощный 100-долларовый смартфон

3 часа назад
Гимнастка Солдатова в состоянии средней тяжести. Посещения запрещены

Гимнастка Солдатова в состоянии средней тяжести. Посещения запрещены

4 часа назад
Советы экспертов Роскачества: как уберечь ребенка от багов бесконтрольного гейминга

Советы экспертов Роскачества: как уберечь ребенка от багов бесконтрольного гейминга

4 часа назад
Сюрпризы зимы еще не закончились: прогноз синоптиков на выходные

Сюрпризы зимы еще не закончились: прогноз синоптиков на выходные

4 часа назад
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

4 часа назад
Пища кажется вкуснее, если есть её руками

Пища кажется вкуснее, если есть её руками

5 часов назад
Путин подписал указ о выплате 75 000 рублей в связи с 75-й годовщиной Победы

Путин подписал указ о выплате 75 000 рублей в связи с 75-й годовщиной Победы

5 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку