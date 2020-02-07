Live

Новости

7 февраля 202014:54

Редакция "Вести.Наука" стала номинантом премии "За верность науке"

Вести.Наука

"Вести.Наука" впервые отправила заявку для участия в премии и попала в шорт-лист номинации "Лучшая научная редакция" вместе с уважаемыми конкурентами: научно-популярным изданием "N+1"и редакцией "Наука ТАСС". Победителем стала редакция "Наука ТАСС". Поздравляем коллег с достойной победой!

Напомним, что всероссийская премия "За верность науке" была учреждена Министерством образования и науки РФ в 2014 году с целью поощрения популяризаторов, журналистов, учёных и представителей бизнеса, сделавших наиболее важный вклад в развитие российской науки и её освещение.

Нам невероятно приятно и важно, что наш многолетний труд на поприще научной журналистики был оценён экспертами. Напомним, что раздел "Наука" впервые появился на сайте Вести.Ru в 2011 году и с тех пор постоянно пополнялся, развивался и улучшался.

Мы будем и дальше освещать самые важные научные исследования и открытия, не меняя качества своих публикаций.

Фото Юлия Рудый/Вести.Наука.

В этом году для участия в премии было подано 312 заявок, треть из которых составили конкурсные проекты из регионов России.

Эксперты оценивали заявки по 11 номинациям, охватывающим все направления популяризации достижений науки.

Некоторые номинации были представлены в этом году впервые. Это "Лучшая научная редакция", "Лучший медийный проект по нацпроекту "НАУКА" и "Студенческий медиапроект о науке".

Фото Юлия Рудый/Вести.Наука.

Лучшим периодическим печатным изданием о науке в этом году признали научно-популярный журнал "В мире науки".

В номинации "КЛАССная наука" стал проект "КЛАССный ученый".

Лучшим проектом о науке в социальных сетях признали сообщество "Открытый космос".

В номинации "Лучший телевизионный/радиопроект о науке" победу одержала программа "Не факт!", телеканал "Наука".

Мы сделали даже больше 20 серий проекта "Не факт". Это действительно хорошее видео. Сейчас телевидение противопоставляется соцсетям и диджитал. Это не так. Редакция и блогеры — не противники. Мы все работаем с аудиторией, и сейчас у канала "Наука" количество зрителей на ТВ приблизительно равно количеству зрителей в Интернете. Нельзя быть где-то в одном месте, нужно быть и там, и там, этим мы и занимаемся", — отметил Григорий Ковбасюк, генеральный директор телеканала "Наука".

Фото Юлия Рудый/Вести.Наука.

Советский и российский учёный-зоолог, биогеограф, профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий телепередачи "В мире животных", путешественник и человек, который, без сомнения, многих из нас заставил восхищаться наукой Николай Николаевич Дроздов был награждён специальной почётной премией за многолетним вклад в популяризацию науки на телевидении.

Фото Юлия Рудый/Вести.Наука.

Проект "Микроистория" стал лучшим детским проектом о науке.

Проект "КиберЛенинка" победил в номинации "Лучший онлайн-проектом о науке".

Лучший фотопроектом о науке признали фотоконкурс "Снимай науку!".

Фото Юлия Рудый/Вести.Наука.

Победителем номинации "Лучший научно-популярный проект года" стал фестиваль "Science Bar Hopping".

Лучшим медийным проектом по нацпроекту "НАУКА" назвали #Нацпроект "Наука", Indicator.Ru.

Фото Юлия Рудый/Вести.Наука.

В номинация "Студенческий медиапроект о науке" победу одержал проект "Наука на Урале".

Вручая премию, президент Российской академии образования Юрий Петрович Зинченко вспомнил об изданиях, которые его самого заставили всей душой полюбить науку. Так, он упомянул первую популярную детскую энциклопедию в 20 томах, которую выписали родители, журнал "Квант", "Химия и жизнь". Это в очередной раз говорит о важности популяризации науки среди детей.

Фото Юлия Рудый/Вести.Наука.

Добавим, что членами экспертного совета премии стали известные ученые и популяризаторы науки. Среди них — академик РАН Лев Зеленый; профессор Сколковского института науки и технологий, профессор РАН Артем Оганов; член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик; вице-президент "Российского химического общества имени Д.И. Менделеева", член-корреспондент РАН Юлия Горбунова и другие выдающиеся деятели науки.

К участию в конкурсе были приглашены журналисты СМИ и фотографы, освещающие темы развития российской науки; ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений.

Учредителем Премии "За верность науке" выступает Министерство науки и высшего образования РФ. Партнёры мероприятия — Министерство просвещения РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук и Благотворительный Фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". Фонд традиционно является партнером Премии, поддерживая одно из приоритетных направлений деятельности — популяризацию научных достижений.

 

Текст: Вести.Наука

Сейчас

15:32

Путин рассказал о переговорах с Лукашенко

14:46

Умер Илья Яницкин, которого обвиняли в связях с Россией

13:10

В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

12:29

Чеботарев стал замминистра экономического развития

11:32

Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией

10:15

Путин подписал указ о выплатах ветеранам

05:23

Группа российских детей вернулась из Сирии на родину

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Эксклюзивное интервью с борта "зараженного" лайнера Diamond Princess

Эксклюзивное интервью с борта "зараженного" лайнера Diamond Princess

1 час назад
Лукашенко пошутил перед переговорами с Путиным

Лукашенко пошутил перед переговорами с Путиным

1 час назад
Чеботарев стал замминистра экономического развития

Чеботарев стал замминистра экономического развития

2 часа назад
Макрон: Франция сокращает свой ядерный арсенал

Макрон: Франция сокращает свой ядерный арсенал

35 минут назад

Трансляции

Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной
21:30

Пресс-конференция Сергея Лаврова и Николаса Мадуро
Все трансляции
Умер Илья Яницкин, которого обвиняли в связях с Россией

Умер Илья Яницкин, которого обвиняли в связях с Россией

40 минут назад
ГИТИС уточнил диагноз Гаркалина

ГИТИС уточнил диагноз Гаркалина

1 час назад
Пятилетнюю девочку изнасиловали на территории американского посольства

Пятилетнюю девочку изнасиловали на территории американского посольства

2 часа назад
Анна Семенович рассказала о последствиях перенесенной операции

Анна Семенович рассказала о последствиях перенесенной операции

2 часа назад
Новейшие миноискатели, роботы и солнечные батареи. Сергей Шойгу посетил саперный центр

Новейшие миноискатели, роботы и солнечные батареи. Сергей Шойгу посетил саперный центр

1 час назад
У россиян из карантина поднялась температура

У россиян из карантина поднялась температура

8 минут назад
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 6% годовых

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 6% годовых

2 часа назад
UGF раскрыла доходы семьи премьера Мишустина

UGF раскрыла доходы семьи премьера Мишустина

14 часов назад
Только хиты и самые сильные исполнители в новом выпуске проекта "Ну-ка, все вместе!"

Только хиты и самые сильные исполнители в новом выпуске проекта "Ну-ка, все вместе!"

47 минут назад
Редакция "Вести.Наука" стала номинантом премии "За верность науке"

Редакция "Вести.Наука" стала номинантом премии "За верность науке"

52 минуты назад
В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

В "Зарядье" прозвучит цикл песен "16+" Антона Батагова

1 час назад
Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

06.02.2020 13:16
День Святого Валентина в Доме музыки

День Святого Валентина в Доме музыки

06.02.2020 13:09
"Холоп" — самый кассовый фильм десятилетия

"Холоп" — самый кассовый фильм десятилетия

04.02.2020 16:09
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

03.02.2020 08:50
В Instagram расплодились "клоны" Кадырова

В Instagram расплодились "клоны" Кадырова

8 минут назад
Купить задешево, продать задорого: кто "заказал" украинскую землю?

Купить задешево, продать задорого: кто "заказал" украинскую землю?

10 минут назад
За развращение школьницы педофил заплатит 30 тысяч

За развращение школьницы педофил заплатит 30 тысяч

16 минут назад
Глушакову отказали в иске. Футболист судится с бывшей женой

Глушакову отказали в иске. Футболист судится с бывшей женой

21 минута назад
Kia обновила седан Cadenza в надежде на восстановление спроса

Kia обновила седан Cadenza в надежде на восстановление спроса

26 минут назад
Житель Тамбовской области надругался над 16-летней девушкой на кладбище

Житель Тамбовской области надругался над 16-летней девушкой на кладбище

51 минута назад
Абэ ждут в Москве

Абэ ждут в Москве

58 минут назад
5 американских компаний, пострадавших от коронавируса

5 американских компаний, пострадавших от коронавируса

58 минут назад
Власти исключили вело- и авиашины из списка товаров для обязательной маркировки

Власти исключили вело- и авиашины из списка товаров для обязательной маркировки

59 минут назад
Январь текущего года стал рекордсменом по темноте

Январь текущего года стал рекордсменом по темноте

1 час назад
Зависит от профсоюза. Игроки НХЛ могут поехать на Олимпиаду-2022

Зависит от профсоюза. Игроки НХЛ могут поехать на Олимпиаду-2022

1 час назад
Казань претендует на проведение Суперкубка России по футболу в 2021 году

Казань претендует на проведение Суперкубка России по футболу в 2021 году

1 час назад
Хакеры могут взломать офисные и домашние сети через лампочки

Хакеры могут взломать офисные и домашние сети через лампочки

1 час назад
Цуркан отправили обратно в СИЗО

Цуркан отправили обратно в СИЗО

1 час назад
Работница банка сняла со счета пенсионера 40 тысяч рублей и перечислила мужу

Работница банка сняла со счета пенсионера 40 тысяч рублей и перечислила мужу

1 час назад
Замглавы Генштаба прибыл в суд

Замглавы Генштаба прибыл в суд

1 час назад
Пассажирский самолет подмял под себя тягач во время рулежки

Пассажирский самолет подмял под себя тягач во время рулежки

1 час назад
Стая собак растерзала бешеную лису, покусавшую в Кашине 12 людей за одно утро

Стая собак растерзала бешеную лису, покусавшую в Кашине 12 людей за одно утро

1 час назад
Тестирование предсказало гибкому Motorola Razr короткую жизнь

Тестирование предсказало гибкому Motorola Razr короткую жизнь

2 часа назад
Мигрант жестоко избил и ограбил пожилую москвичку

Мигрант жестоко избил и ограбил пожилую москвичку

2 часа назад
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ

2 часа назад
Ожоги, синяки, лицо в крови: тело еще одной россиянки найдено в Италии

Ожоги, синяки, лицо в крови: тело еще одной россиянки найдено в Италии

2 часа назад
Развод с Телегиным: Пелагея ответила "фейкометам"

Развод с Телегиным: Пелагея ответила "фейкометам"

3 часа назад
Китайский интернет-гигант протестировал в Ухане доставку роботами

Китайский интернет-гигант протестировал в Ухане доставку роботами

3 часа назад
Российский траулер затонул в эстонских водах

Российский траулер затонул в эстонских водах

3 часа назад
Человечество - в "заповеднике"? Ученый объяснил, почему нет контакта с инопланетянами

Человечество - в "заповеднике"? Ученый объяснил, почему нет контакта с инопланетянами

3 часа назад
Представлен самый мощный 100-долларовый смартфон

Представлен самый мощный 100-долларовый смартфон

3 часа назад
Сюрпризы зимы еще не закончились: прогноз синоптиков на выходные

Сюрпризы зимы еще не закончились: прогноз синоптиков на выходные

4 часа назад
Пища кажется вкуснее, если есть её руками

Пища кажется вкуснее, если есть её руками

5 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку