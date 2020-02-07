Житель Тамбовской области надругался над 16-летней девушкой на кладбище

Судимый за насильственные действия сексуального характера 35-летний житель Тамбовской области надругался над несовершеннолетней студенткой колледжа, сообщили в региональном управлении СКР.

На 16-летнюю девушку злоумышленник напал вечером 3 февраля, когда она возвращалась домой после занятий. Затащив свою жертву в заросли на кладбище, мужчина совершил насильственные действия и скрылся.

Спустя несколько дней подозреваемого задержали — им оказался местный житель, ранее уже отсидевший восемь лет в колонии за аналогичное преступление. Он находится под административным надзором, в ближайшее время суд изберет ему пресечения. Мужчине грозит от 8 до 15 лет в колонии.