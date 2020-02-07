У россиян из карантина поднялась температура

У троих эвакуированных из китайского Уханя россиян выявили небольшое повышение температуры.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал один россиян, который вместе с другими прилетевшими из Китая находится под Тюменью на карантине в реабилитационном центре "Градостроитель".

Собеседник агентства рассказал, что врачи меряют ежедневно температуру три-четыре раза в день, слушают легкие и проводят замеры уровня кислорода в крови. По его словам, вечером 6 февраля у троих пациентов было зафиксировано повышение температуры до 37,2 градусов.

Мужчина также сообщил, что условие содержания в "Градостроителе" хорошие, пациенты живут в палатах по два человека, разрешается выходить на балкон.

Он сообщил, что паспорта, изъятые еще в самолете, отдали 6 февраля, а вот багаж пока не вернули – он находится на дезинфекции.

В свою очередь, в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса не подтвердили информацию о том, что 6 февраля у троих эвакуированных якобы поднялась температура.

Директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова рассказала, что отбор проб на коронавирус у россиян и иностранных граждан, которые прибыли 5 февраля из Уханя будет закончен 7 февраля.

Их результаты, по данным руководителя местного управления Роспотребнадзора Галины Шарухо, будут готовы через несколько дней.

На данный момент в Китае заражены вирусом более 31 тысячи человек, умерли 636. Болезнь зафиксирована также в 24 странах мира, в том числе и в России.